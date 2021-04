Oscar Ruggeri sugirió que Alejandro Fantino no ve fútbol

El exfutbolista Oscar Ruggeri es una de las estrellas de la señal deportiva ESPN. Con sus comentarios, el exdefensor de la Selección Argentina logra captar la atención de la audiencia y por eso su figura es muy requerida en el canal. El “Cabezón”, ahora, participa de los programas ESPN FC y ESPN F90, conducidos por Alejandro Fantino y Sebastián Vignolo respectivamente.

En la última edición de FC, Ruggeri se cruzó con Fantino, quien dijo que el entrenador del Atlético Madrid, Diego Simeone, “debería estar cortando el pasto en Nordelta” porque “perdió más de lo que ganó”. Frecuente defensor de su excompañero de equipo, el exjugador le respondió: “A mí me enseñaron de chiquito que no solo que había que ganar, sino que si no ganás echan a los entrenadores. Nos enseñar a competir, a ganar. ¿Y en Boca? Juega la Copa Libertadores otra vez con River, y la pierde: ¿qué hacés vos acá en esta mesa?”.

Diego Simeone. 10 de marzo de 2021 @Atleti

Este miércoles, en el pase de programas entre F12 y F90, Oscar se volvió a referir al animador de América TV en el marco de un divertido intercambio con el conductor Mariano Closs. Tras chicanearlo porque presuntamente trabaja poco, Closs le contestó a Ruggeri que se fue de vacaciones y él no. El ex Boca, River y San Lorenzo contestó que Mariano podría hacer lo mismo porque los fines de semana no hace “nada”: “Yo hago un fulbito zonzo, y después, aunque te parezca mentira ver los partidos es un laburo, sino ¿de qué hablamos? Pifiar, pifiamos, pero prefiero pifiar mirando”.

“Es un laburo, no lo entiende”, acotó el relator Sebastián Vignolo. Luego, sin nombrarlo, Ruggeri dijo: “El del lunes a la noche, ¿no viste que viene, ve los papeles y ya larga?”. Fantino conduce sus programas los lunes de 22 a 24. Closs contestó que Alejandro “es un loco”, mientras que el “Pollo” respondió que el programa de Fantino “es un show televisivo”.

LA NACION