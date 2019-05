Ardiles junto a Julio Villa, disfrutando del gran presente del Tottenham

La anécdota define cómo siente el fútbol Osvaldo Ardiles . "A veces jugaba con la 9, otras con la 8 o con la 7. En Huracán, Chabay me decía que tenía que jugar con un signo de pregunta en la espalda. Ni por la derecha estacionado ni por la izquierda, a mí me gustaba jugar por todos lados, yo quería estar donde el equipo me necesitaba", toda una declaración de estilo. ¿Y quién se parece Ardiles en este Tottenham , Dele Alli, Christian Eriksen o hasta al surcoreano Son Heung-min? Si el futbolista Ardiles buscaba estar en todas partes, el hombre prefiere la invisibilidad: "No, no sabría qué decir, no me gustan mucho las comparaciones, son otros tiempos, el fútbol ha cambiado mucho". Ardiles no vive de recuerdos, mucho menos cuando el presente le regala la fabulosa actualidad de su Tottenham Hotpurs. Finalista de la Champions League , irreal alguna vez. Ya no.

"Conozco cada rincón del club, como dicen acá, soy parte del mobiliario", bromea telefónicamente desde Londres. Sir Ossie jugó 311 partidos en Tottenham y convirtió 25 goles. Los mejores años de su carrera fueron aquellos. Alzó cuatro títulos entre las FA Cup 1981 y 1982, la Charity Shield 1981 y la Copa UEFA 1984. Fue jugador, sí, pero también entrenador y ahora embajador de los Spurs. También podría serlo de la Premier League: "Este es el mejor campeonato del mundo. Sus seis equipos grandes están entre los 10 u 11 potencialmente con más dinero en el mundo. Es cierto que también hay otros muy buenos equipos, como Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona o PSG, pero hoy reina Inglaterra".

Ardiles explica los pasos de una trasformación. "En Inglaterra, ir a la cancha es asistir a un espectáculo de categoría, donde las condiciones atienden todos los detalles. Podés ir a cenar al estadio y luego presenciar el partido; las mujeres y los niños son parte fundamental de esa fiesta. Primero, se extirpó de raíz el problema de los hooligans, y después, paulatinamente se empezó a trabajar en el concepto de espectáculo para atrapar el interés social. El éxito de la Premier es el éxito de una estrategia", sintetiza.

No viene a la Argentina desde enero de 2018; Córdoba es la estación final, pero también se reserva algunos días en Buenos Aires. "¿Por qué me quieren en Inglaterra?... Debe ser porque jugué bien..., me asimilé muy muy muy bien, me integré muy bien. Me quiere mucho la gente aquí y se los agradezco siempre", cuenta, aún con vergüenza. 'El sueño de Ossie (Los Spurs están en camino hacia Wembley)' fue el título de un sencillo lanzado en 1981 para conmemorar que Tottenham se había clasificado para la final de la FA Cup. Todavía no la había jugado, todavía no la había ganado. Ardiles, con su voz finita, brilla como cantante. La canción alcanzó el N° 5 en la lista de singles del Reino Unido tras la conquista ante Manchester City. Todavía la entonan algunos hinchas durante los partidos... En aquel año 1981 también filmó 'Escape a la victoria', con Pelé, Bobby Moore y Sylvester Stallone entre los actores.

-Solo le digo Pochettino...

-Mauricio Pochettino es fundamental, extraordinario, excepcional. Es el empleado que más tiempo pasa en el club, y a la vez su oficina siempre está abierta. Se hace querer Mauricio, siento un enorme orgullo de que esté aquí. Es una excelente persona, con un código ético irreprochable, con muy sólidos principios. Mauricio es una magnífica persona. Mauricio es el técnico del momento, uno de los mejores del mundo, sino el mejor. Él ha cambiado la historia del club, porque cambió totalmente la mentalidad del club.

-¿Lo ha sorprendido?

-Él entendió y motorizó el cambio. O seguíamos como estábamos, con un estadio para 36.000 espectadores, o dábamos el salto. Y él acompañó y estimuló esa transformación. Hoy tenemos un estadio fabuloso que costó 1 billón 400 mil euros. Para eso, durante dos mercados, Mauricio no dispuso de fichajes, y aun así nos mantuvo todas las temporadas en Champions. Muchas veces me pregunto y le pregunto '¿cómo lo hacés?'

-¿Y cómo lo hace?

-Se exige al 100% todo el tiempo. Y exige a todos los que están con él: a los jugadores, a sus colaboradores y al club. Sus prácticas son cerradas, nadie puede entrar..., bueno, yo sí, y ahí he podido ver ese nivel de exigencia. He sentido esa atmósfera, esa armonía que él crea. A sus jugadores los convence de ir juntos al infierno si es necesario. Y por ahí hay que entender su fórmula para el éxito.

Ardiles jamás perderá el cantito cordobés, y con esa entonación inconfundible, varias veces durante la charla repite la palabra 'belive', 'belive'... Cree. Cree firmemente en estos Spurs. Cree como el hincha más apasionado. Y recuerda, para fortalecer su ilusión, que el equipo solo había rescatado un punto en la Champions después de las tres primeras fechas de su grupo, el B. Había perdido con Barcelona, con Internazionale y apenas había empatado con PSV Eindhoven.

Estará en Madrid el 1° de junio, desde luego. Él, Villa y varias leyendas coys. "Esta es la primera vez, en los últimos cinco o seis años, que Liverpool termina arriba nuestro en la tabla de la Premier. Este año jugamos varias veces y fueron partidos muy parejos; a finales de marzo, nos ganaron 2-1, en el último instante y por un gol en contra. Será una final muy muy muy equilibrada, nos conocemos mucho. Veremos si podrá estar nuestra estrella, Kane, una lesión que sentimos mucho. De todos modos, aunque Mauricio le da prioridad a la posesión, no tiene empacho en hacer un equipo más directo si es necesario, como cuando colocó a Llorente. Eso habla de la amplitud de criterios de Mauricio. Eso lo vuelve un entrenador aún más rico".