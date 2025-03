Otamendi, De Paul y Dibu Martínez llegaron a Buenos Aires para las Eliminatorias y sorprendieron con sus looks

La selección argentina afrontará una nueva doble fecha de Eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial. Sin la presencia de Lionel Messi, quien se encuentra lesionado, el grueso de los jugadores convocados por Lionel Scaloni arribaron al país y, como es de costumbre, las miradas estuvieron puestas en sus looks.

Por peso propio, los nombres de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Emiliano “Dibu” Martínez son los que más trascienden. Este trinomio, parte de las últimas conquistas que cosechó la selección argentina, también deslumbran por su presencia.

El look de Nicolás Otamendi al llegar al país para sumarse a la selección argentina

Otamendi, uno de los jugadores más experimentados del plantel, llegó al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicado en Ezeiza, vestido con una remera blanca, una camisa negra holgada y un pantalón, estilo oversize, marrón. Con una gorra y lentes de sol, el férreo marcador central completó su outfit con un bolso marrón de la marca Louis Vuitton.

También, mediante un video, el defensor, con actualidad en el Benfica de Portugal, se mostró caminando para exhibir el look para la ocasión y así despertar el furor de los fanáticos de las redes sociales.

En el mismo tono que su colega, De Paul arribó al país en las últimas horas y no quiso ser menos que Otamendi al vestirse con un buzo naranja y negro de la marca Valenciaga. Con estampados y detalles en cada una de sus prendas, el mediocampista del Atlético de Madrid llevó puesta una gorra negra y una cadena de oro posada sobre su torso. En sus manos, el futbolista lució una valija verde de Louis Vuitton para darle aún más lujuria a su presencia.

Rodrigo De Paul, con un buzo Valenciaga, se hizo presente en el predio de la AFA

Dibu Martínez, quien arribó hace unos días al país e hizo la primera escala en Mar del Plata para asistir al casamiento de un amigo suyo, optó por un look más veraniego, sin tantas estridencias: una remera básica de color blanco, con un pequeño estampado en el pecho, y una gorra en composé.

El look "simple" de Emiliano Martínez

Por último, Enzo Fernández y Leandro Paredes, dos números fijos para el entrenador, deslumbraron ante las cámaras con sus vestimentas.

En el caso del jugador del Chelsea, vistió una remera, bermuda y el bolso de la reconocida marca francesa; por su parte, el exBoca, prefirió un buzo canguro de color negro con detalles en rosa.

El look de Leandro Paredes

Tanto los mencionados, como el resto de la delegación, se encuentran a disposición de Scaloni y su cuerpo técnico, quienes recibieron a cada uno de ellos y empezaron los entrenamientos de cara a lo que serán los enfrentamientos contra Uruguay (viernes 21) y Brasil (martes 25).

El sentido mensaje de Lionel Messi tras confirmarse su ausencia

En su cuenta de Instagram, el delantero rosarino de 37 años lamentó su ausencia por una lesión provocada en un partido con el Inter Miami ante el Atlanta United. De cara a una doble fecha ante rivales directos como Uruguay y Brasil, La Pulga dejó un mensaje a los fanáticos y pidió apoyo a sus compañeros.

El poseo de Lionel Messi en Instagram acerca del motivo por el que fue desafectado de la convocatoria para la fecha FIFA

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!“, expresó el futbolista en sus redes sociales.

De esta forma, el rosarino continuará con su recuperación en los Estados Unidos y buscará su plenitud física para encarar los siguientes desafíos deportivos.