Panamá vs Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: el minuto a minuto

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Panamá-Inglaterra, correspondiente a la última fecha del grupo L del Mundial 2026. El equipo británico lidera la zona con 4 puntos y, en caso de ganar, tendrá prácticamente asegurado el primer puesto. En caso de no imponerse ante los panameños, que ya están eliminados, Inglaterra necesitará que no haya un vencedor en Croacia-Ghana.