Panamá vs Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: el minuto a minuto
El equipo británico, que llega como líder a la última fecha del grupo L, se cruza con el eliminado conjunto centroamericano. Ya se miden en Nueva Jersey
¡Pickford salvó a Inglaterra!
Inmediatamente después de la pausa de hidratación, Panamá sorprendió con un rápido ataque en la zona derecha de la defensa inglesa: Rodríguez probó con un fuerte remate al primer palo y Pickford voló para evitar la conquista.
Inglaterra acecha el arco de Mosquera
El conjunto de Tuchel juega con todos sus futbolistas de campo en el territorio panameño, pero hasta ahora carece de profundidad para romper el cerrojo defensivo. El equipo centroamericano busca salir disparado a los espacios cuando corta y se hace del balón.
Panamá apuesta al contraataque
Inglaterra monopoliza la pelota, con una posesión del 71 por ciento en el primer cuarto de hora, mientras que Panamá apela a defender en bloque bajo y aspirar al contraataque: en una rápida salida, José Luis Rodríguez perdió la pelota y desperdició una chance que podía ser valiosa.
Inglaterra casi convierte el 1-0
Marcus Rashford encaró desde la izquierda hacia el centro, sacó un potente derechazo y obligó a la intervención de Mosquera, arquero panameño, quien se arrojó contra su poste derecho para evitar la apertura del marcador.
Tuchel pide que cuiden la pelota
El DT alemán que tiene Inglaterra se molestó por las imprecisiones que tuvieron sus jugadores en las jugadas iniciales. Ahora, los británicos ya se adueñan del balón y se acercan a las inmediaciones del área panameña.
Avisó Panamá ¡a los 15 segundos!
José Luis Rodríguez bajó la pelota ante la marca de Qansah, remató desde afuera del área y encontró bien parado al arquero Jordan Pickford, quien contuvo sin dar rebote a los 15 segundos del partido.
Bajo la lluvia, ya juegan Panamá e Inglaterra
A estadio repleto, con precipitaciones permanentes desde la previa, centroamericanos y europeos disputan la última fecha del grupo L del Mundial. El árbitro del encuentro es Abdulrahman Aljassim, de Qatar, Juan Lara, de Chile será el encargado del VAR.
Minuto de silencio por Venezuela
Debido a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el jueves, se realizó un minuto de silencio en respeto a las víctimas. El mismo gesto se había dado en los encuentros desarrollados durante el viernes.
¡Los equipos salen a la cancha!
Panamá e Inglaterra ingresan al campo de juego del estadio de New Jersey, donde a partir de las 18 jugarán uno de los dos encuentros que definen las posiciones del grupo L de la Copa del Mundo. En Argentina, televisa TyC Sports.
Una baja importante en Inglaterra
Reece James, lateral derecho de Inglaterra, no está disponible para el duelo de esta tarde debido a una pequeña lesión muscular. “Tenemos esperanzas para el próximo partido; los plazos son ajustados, pero mantenemos la esperanza”, dijo el DT Thomas Tuchel, proyectando los dieciseisavos de final.
Panamá quiere volver a repetir
Pese a estar eliminado y no tener hasta el momento victorias en los Mundiales, Panamá intentará esta tarde emular lo ocurrido ante los ingleses en Rusia 2018: anotar un gol en la máxima cita de la pelota. La de Felipe Baloy, hace ocho años, fue la única conquista que lograron en cinco partidos disputados en Copas del Mundo.
Un antecedente repleto de goles
Inglaterra y Panamá ya se enfrentaron en la Copa del Mundo: fue en Rusia 2018, cuando los británicos aplastaron 6-1 a los centroamericanos. Harry Kane, actual capitán de lo europeos, hizo un triplete, mientras que John Stones -2- y Jesse Lingard aportaron las otras conquistas. Felipe Baloy descontó.
Los equipos hacen la entrada en calor
Los planteles de Panamá e Inglaterra ya están en el campo de juego del estadio de New Jersey, donde se espera que una multitud presencie el encuentro. Los fanáticos ingleses prometen ser mayoría en las tribunas.
Así formará Panamá ante Inglaterra
El equipo centroamericano, que no tiene posibilidades de acceder a la próxima fase, saldrá a la cancha con Mosquera; Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez; Martínez, Harvey, Barcenas, José Rodriguez; y Tomas Rodriguez.
Inglaterra, con equipo confirmado
Con Harry Kane como máxima referencia, los once elegidos por el alemán Thomas Tuchel para esta tarde ante Panamá son Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; y Kane.
Se define el grupo L de la Copa del Mundo
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Panamá-Inglaterra, correspondiente a la última fecha del grupo L del Mundial 2026. El equipo británico lidera la zona con 4 puntos y, en caso de ganar, tendrá prácticamente asegurado el primer puesto. En caso de no imponerse ante los panameños, que ya están eliminados, Inglaterra necesitará que no haya un vencedor en Croacia-Ghana.
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