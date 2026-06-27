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Panamá vs Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: el minuto a minuto

El equipo británico, que llega como líder a la última fecha del grupo L, se cruza con el eliminado conjunto centroamericano. Ya se miden en Nueva Jersey

Jude Bellingham cae ante la marca de Tomas Rodriguez en New Jersey Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Jude Bellingham cae ante la marca de Tomas Rodriguez en New Jersey Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpaBradley Collyer - PA Wire DPA

¡Pickford salvó a Inglaterra!

Inmediatamente después de la pausa de hidratación, Panamá sorprendió con un rápido ataque en la zona derecha de la defensa inglesa: Rodríguez probó con un fuerte remate al primer palo y Pickford voló para evitar la conquista.

Inglaterra acecha el arco de Mosquera

El conjunto de Tuchel juega con todos sus futbolistas de campo en el territorio panameño, pero hasta ahora carece de profundidad para romper el cerrojo defensivo. El equipo centroamericano busca salir disparado a los espacios cuando corta y se hace del balón.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Thomas Tuchel, Manager of England, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Thomas Tuchel, Manager of England, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Panamá apuesta al contraataque

Inglaterra monopoliza la pelota, con una posesión del 71 por ciento en el primer cuarto de hora, mientras que Panamá apela a defender en bloque bajo y aspirar al contraataque: en una rápida salida, José Luis Rodríguez perdió la pelota y desperdició una chance que podía ser valiosa.

Inglaterra casi convierte el 1-0

Marcus Rashford encaró desde la izquierda hacia el centro, sacó un potente derechazo y obligó a la intervención de Mosquera, arquero panameño, quien se arrojó contra su poste derecho para evitar la apertura del marcador.

Jarell Quansah la tiene y Jose Luis Rodriguez, que avisó a los 15 segundos, preiona (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jarell Quansah la tiene y Jose Luis Rodriguez, que avisó a los 15 segundos, preiona (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tuchel pide que cuiden la pelota

El DT alemán que tiene Inglaterra se molestó por las imprecisiones que tuvieron sus jugadores en las jugadas iniciales. Ahora, los británicos ya se adueñan del balón y se acercan a las inmediaciones del área panameña.

Avisó Panamá ¡a los 15 segundos!

José Luis Rodríguez bajó la pelota ante la marca de Qansah, remató desde afuera del área y encontró bien parado al arquero Jordan Pickford, quien contuvo sin dar rebote a los 15 segundos del partido.

Bajo la lluvia, ya juegan Panamá e Inglaterra

A estadio repleto, con precipitaciones permanentes desde la previa, centroamericanos y europeos disputan la última fecha del grupo L del Mundial. El árbitro del encuentro es Abdulrahman Aljassim, de Qatar, Juan Lara, de Chile será el encargado del VAR.

Minuto de silencio por Venezuela

Debido a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el jueves, se realizó un minuto de silencio en respeto a las víctimas. El mismo gesto se había dado en los encuentros desarrollados durante el viernes.

¡Los equipos salen a la cancha!

Panamá e Inglaterra ingresan al campo de juego del estadio de New Jersey, donde a partir de las 18 jugarán uno de los dos encuentros que definen las posiciones del grupo L de la Copa del Mundo. En Argentina, televisa TyC Sports.

Una baja importante en Inglaterra

Reece James, lateral derecho de Inglaterra, no está disponible para el duelo de esta tarde debido a una pequeña lesión muscular. “Tenemos esperanzas para el próximo partido; los plazos son ajustados, pero mantenemos la esperanza”, dijo el DT Thomas Tuchel, proyectando los dieciseisavos de final.

Panamá quiere volver a repetir

Pese a estar eliminado y no tener hasta el momento victorias en los Mundiales, Panamá intentará esta tarde emular lo ocurrido ante los ingleses en Rusia 2018: anotar un gol en la máxima cita de la pelota. La de Felipe Baloy, hace ocho años, fue la única conquista que lograron en cinco partidos disputados en Copas del Mundo.

Los futbolistas panameños, en el reconocimiento del campo de juego (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Los futbolistas panameños, en el reconocimiento del campo de juego (Photo by FRANCK FIFE / AFP)FRANCK FIFE - AFP

Un antecedente repleto de goles

Inglaterra y Panamá ya se enfrentaron en la Copa del Mundo: fue en Rusia 2018, cuando los británicos aplastaron 6-1 a los centroamericanos. Harry Kane, actual capitán de lo europeos, hizo un triplete, mientras que John Stones -2- y Jesse Lingard aportaron las otras conquistas. Felipe Baloy descontó.

Los equipos hacen la entrada en calor

Los planteles de Panamá e Inglaterra ya están en el campo de juego del estadio de New Jersey, donde se espera que una multitud presencie el encuentro. Los fanáticos ingleses prometen ser mayoría en las tribunas.

Los hinchas ingleses quieren la corona después de 60 años sin ganar la Copa (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los hinchas ingleses quieren la corona después de 60 años sin ganar la Copa (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así formará Panamá ante Inglaterra

El equipo centroamericano, que no tiene posibilidades de acceder a la próxima fase, saldrá a la cancha con Mosquera; Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez; Martínez, Harvey, Barcenas, José Rodriguez; y Tomas Rodriguez.

Inglaterra, con equipo confirmado

Con Harry Kane como máxima referencia, los once elegidos por el alemán Thomas Tuchel para esta tarde ante Panamá son Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; y Kane.

England's forward #09 Harry Kane reacts during the 2026 World Cup Group L football match between England and Ghana at the Boston Stadium in Foxborough on June 23, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
England's forward #09 Harry Kane reacts during the 2026 World Cup Group L football match between England and Ghana at the Boston Stadium in Foxborough on June 23, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)MAURO PIMENTEL - AFP

Se define el grupo L de la Copa del Mundo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Panamá-Inglaterra, correspondiente a la última fecha del grupo L del Mundial 2026. El equipo británico lidera la zona con 4 puntos y, en caso de ganar, tendrá prácticamente asegurado el primer puesto. En caso de no imponerse ante los panameños, que ya están eliminados, Inglaterra necesitará que no haya un vencedor en Croacia-Ghana.

Por Matías Ruffet
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