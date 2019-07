El grito de guerra de Vernice tras imponerse en el K1 1000 Crédito: Prensa Lima 2019

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2019 • 12:12

LIMA.- La cosecha dorada de la Argentina en los Juegos Panamericanos no se detiene: Agustín Vernice, de 24 años, se consagró en el K1 1000 de canotaje y le dio la quinta presea de oro a la Argentina en Lima 2019. Su dominio de principio a fin, un verdadero carrerón, lo ubicó con un tiempo total de 3m31s955, una diferencia de 3.952 sobre Marshall Hughes (Canadá) y 4.005 respecto de Vagner Souta (Brasil).

Pero la gesta de Vernice no se detuvo allí: una hora y 25 minutos después, se impuso junto con Manuel Lascano en el K2 1000, luego de un tiempo global de 3m16s641, por delante del kayak de Canadá (0.503) y México (1.798). De esta forma, ya son seis los oros recolectados por Argentina, si se consideran también los títulos de Juan Francisco Sánchez (patín artístico), Lucas Guzmán (taekwondo -58 kg), el rugby seven y el K4 500 de canotaje.

El festejo y el desahogo de Agustín Vernice, tras una gran carrera en el K1 1000 Crédito: Prensa Lima 2019

Vernice y Lascano encontraron la alianza perfecta para convertir al canotaje argentino en todo un suceso en aguas limeñas. Lascano, de 24 años, fue el el palista más joven de los cuatro que triunfó en la jornada del domingo junto con Gonzalo Carreras, Ezequiel Di Giácomo y Juan Ignacio Cáceres; proviene del Náutico Piedra Buena, Carmen de Patagones y vivió la gloria panamericana por partida doble.

En tanto, la historia deportiva de Vernice está emparentada primero con el rugby en el Club Estudiantes de Olavarría. La pelota ovalada fue su primera aliada, pero se contraponía con la fascinación de una familia fierrera, así que se tentó con medir su pericia en el automovilismo. Al final, ni la hache ni las pistas: en el agua estaba su futuro deportivo, que terminó siendo un acierto porque se ajustó a su biotipo de atleta.

Ya había entregado un mensaje muy fuerte hace dos años dentro de un kayak, cuando le dio el primer título mundial al canotaje argentino con la medalla de oro en el K1 1000 metros del campeonato Sub 23 realizado en Pitesti, Rumania. Ahora, otro gran impacto con el título panamericano en la sede de Albúfera Medio Mundo, que se suma al obtenido ayer por el K4 500.

El kayak de Vernice superó cómodamente al canadiense y al brasileño Crédito: Prensa Lima 2019

Por entonces, cuando ganó en Rumania, Vernice no fue consciente del significado de esa conquista para el canotaje y prefirió no sobredimensionarla. Es más, supo que allí en el olimpo de los palistas permanecía Javier Correa, que fue subcampeón mundial en la categoría mayores, en aquel K1 1000 en Poznan 2001 y Sevilla 2002.

Recién nacido Agustín, la situación laboral de su papá obligó a su familia a asentarse un tiempo en Bahía Blanca. Pero a sus dos o tres meses volvieron todos a Olavarría, donde atravesó su infancia y adolescencia. Sin embargo, las demandas del kayak lo llevaron a las aguas de Tigre, su lugar de entrenamiento. Y en los campeonatos nacionales representó al club Estudiantes de esa ciudad, donde se subió al kayak por primera vez.

Hubo un día que Agustín sacó la cabeza por sobre la masa humana del scrum y vio en el horizonte algunos palistas. Apenas tenía 12 años. Se acercó al agua, alquiló un kayak y quedó atrapado por la disciplina. Y en ese mismo verano de 2007 volvió a repetir ese gusto por subirse a la embarcación y sentir cómo su cuerpo encontraba una armonía con el espíritu de este deporte. "Me alquilaba el kayak con la plata que mi mamá me daba para comprar la merienda y no le decía nada a ella porque sabía que le daba miedo que se me diera vuelta el bote y tuviera algún accidente", contó hace un tiempo.

Después, llegó el momento de encontrar una guía para perfeccionar sus rutinas y así arrancó en la escuelita. Ya no era una mera diversión: empezaba a alumbrar ese esfuerzo que fue el germen de su inmersión en el alto rendimiento, así que de a poco evolucionó en la técnica y, como consecuencia, sintió el placer de la velocidad deslizándose arriba del agua.

El triunfo de Vernice en el K1 1000

No pasaron más de 60 días que empezó a competir en los campeonatos provinciales, pero en su primera competencia, su kayak se dio vuelta. Nada grave, en realidad, para un chico que empezaba a tomarle el pulso a la mecánica. Su mamá entendió que ya no había peligro para la integridad física de su hijo y se convirtió en su primera ladera, en un apoyo fundamental.

Agustín Vernice y un triunfo panamericano con la imagen de Javier Correa como referente Crédito: Prensa Lima 2019

Ahora, Agustín Vernice sigue disfrutando de la autosuperación, en un proceso de cambio de su embarcación, cada vez más dinámica y disfrutable para llegar a un sueño olímpico. El canotaje es una revolución en estos Panamericanos, con tres oros que relucen, con el valioso aporte también de Lascano y sus compañeros de un domingo a puro esfuerzo y éxito.

La conquista de Vernice y Lascano en el K2 1000