El papelón argentino de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019 tuvo el sello del básquetbol: desde que el miércoles la selección femenina conocida como Las Gigantes fue descalificada ante Colombia por no presentar la indumentaria blanca correspondiente las repercusiones no se detuvieron. Entre ellas de destacan dos renuncias dentro del ámbito de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), presentadas apenas minutos después del incidente: las de Hernán Amaya -coordinador de las selecciones femeninas- y Karina Rodríguez -Directora de Desarrollo-.

Pero lo que más se esperaba, la voz de las jugadoras, no llegó de esa manera: no dieron entrevistas tras saberse eliminadas. Es que las chicas eligieron cerrarse en su dolor e indignación -la derrota fue por 20-0, según lo estipula el reglamento- y más tarde, ya de regreso en la Villa Panamericana, emitir un comunicado conjunto, en el que destacan su agradecimiento "por el apoyo recibido" y piden que se respete "el delicado momento" que están viviendo.

Algunas imágenes de video muestran claramente la desolación que vivieron sobre el parquet del estadio, mientras esperaban la resolución del conflicto y un dirigente corría a comprar las camisetas blancas para evitar la descalificación... Lo paradójico, además, es que el calentamiento precompetitivo duró 30 minutos y nadie se dio cuenta de que los dos equipos estaban de azul, aunque en realidad era la Argentina quien estaba en falta.

El comunicado de las Gigantes

"Por parte de las Gigantes queremos agradecer el apoyo recibido de toda la gente y expresar el inmenso dolor que vivimos hoy. Nuestra responsabilidad es siempre representar con orgullo a Argentina, dentro y fuera de la cancha.

Por nuestra parte vamos a seguir compitiendo, buscando dejar a nuestra bandera lo más alto posible en este Panamericano.

Debido al requerimiento de la prensa pedimos que respeten el delicado momento que estamos pasando como equipo y nos sigan apoyando hasta el final del torneo.

Una vez terminados los juegos hablaremos con quien corresponda sobre la situación y el futuro de la Selección Femenina de Básquet.

Por qué no había utilero

Otro de los aspectos que resultó importante en el desenlace del asunto fue que la selección femenina no tenía utilero a disposición. La explicación tiene que ver con los cupos por fuera de los deportistas que el Comité Olímpico Argentino (COA) otorga a cada disciplina. El básquet disponía de seis oficiales para cada uno de sus dos equipos. El masculino optó por llevar utilero y no médico en esa nómina -además del jefe de equipo, etcétera...-, ya que el COA tiene a sus propios médicos a disposición de toda la delegación; el femenino, en cambio, eligió tener su propio médico y no al utilero, una función que desarrolló Amaya, el jefe de equipo, que llevó adelante una doble función, algo habitual en el staff de las Gigantes.

El equipo colombiano, en el momento en que se esperaba la resolución del incidente. Crédito: Flávio Florido / Lima 2019

Fue él quien cargó con la responsabilidad de lo ocurrido, porque había estado en la reunión previa al partido en la que se definen detalles generales, color de indumentaria incluida. "Es uno de los momentos más tristes de mi carrera. Asumo total responsabilidad por los sucedido y ya he presentado mi renuncia. Quiero solamente aclarar que durante todos estos años, CABB ha trabajado como nunca en apoyo a nuestra actividad. Por primera vez fuimos escuchados, nos permitieron crecer, se apostó y se invirtió en el desarrollo. Que MI error no sirva de argumento erróneo", escribió Amaya en su cuenta de Twitter.

El apoyo de Campazzo y el descargo dirigencial

Mientras tanto, los jugadores de la selección masculina se preparan para lo que sigue en sus vidas: después de haber ganado la medalla dorada en Lima, están a punto de embarcarse para jugar un torneo amistoso en Lyon antes de llegar a China a disputar el Mundial. Todavía en Argentina, el plantel disfruta de las últimas horas antes de la travesía. Y fue Facundo Campazzo, la figura, quien se solidarizó con sus compañeras a través de las redes sociales.

El presidente de la CABB, Federico Susbielles, también eligió hacer su descargo a través de su cuenta de Twitter. En ella escribió lo siguiente: "Es un día de muchísimo dolor por lo que ocurrió en Lima. Es un error grave. Cometido por gente que ha trabajado denodadamente en estos años por el avance del Básquet Femenino en Argentina. Y que afecta especialmente a nuestras jugadoras, que ven trunco su sueño Panamericano. Afronto el momento respaldando a la jugadoras y a nuestro equipo de trabajo. Nadie más que ellas saben todo lo que avanzamos y lo que aún falta. Seguiremos trabajando en silencio y con compromiso por el Básquet Femenino, como hicimos desde el primer día y lo haremos hasta el último. A la gente del Básquet Femenino que critica de buena fe, solo decirle que acepto sus palabras. A los que aprovechan a sacar miserias y buscar rédito político, solo les digo que no pierdan tiempo, que nada me hará apartar del camino de trabajar por el deporte y la ciudad que amo".

Visita oficial de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a la selección masculina, durante la preparación previa al los Panamericanos realizada en Bahía Blanca. A la derecha de Sergio Hernández se ubica Federico Susbielles (de barba), presidente de la CABB. Crédito: @CABB

La última mención de Susbielles refiere a Bahía Blanca, donde está concentrada su actividad en los últimos tiempos: es precandidato a intendente por el sello Frente de Todos, opositor al gobierno nacional.

La actividad para las chicas en el torneo terminará hoy cuando enfrenten a las Islas Vírgenes, desde las 12.30 (hora de Argentina) en el Coliseo Eduardo Dibós, en su último partido del Grupo B (habían perdido en el debut ante Estados Unidos, antes del episodio de ayer).