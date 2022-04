Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este martes 26 de abril

Boca Juniors, equipo dirigido por Sebastián Battaglia, se mide frente a Corinthians, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo “E” de la Copa Libertadores. El equipo xeneize viene de derrotar por 2 a 1 a Central Córdoba en condición de visitante, y volvió a la victoria en la Copa de la Liga Profesional luego de cuatro empates al hilo.

En una semana plagada de rumores vinculados a la continuidad del entrenador, el club de La Ribera logró sacar a flote un difícil partido ante el conjunto santiagueño. El director técnico, consciente de la difícil parada que tenía, felicitó a sus jugadores por defenderlo en la cancha.

Sebastián Battaglia, técnico de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Nos llevamos una victoria muy importante y merecida por los jugadores. Confiamos mucho en ellos. Hacen un gran esfuerzo. Con todas las complicaciones que hemos tenido, le dan para adelante y siguen. Tengo que estarles muy agradecido. (...) Estoy muy agradecido a ellos”, dijo el entrenador xeneize tras el triunfo en el Estadio Madre de Ciudades.

Ahora, los dirigidos por el “León” tendrán una nueva prueba en San Pablo contra un alicaído “Timao”. Su entrenador, Vitor Pereira, se excusó ante la prensa luego de la dura derrota por 3 a 0 contra Palmeiras, bicamopeón de América. “Ellos tienen dos años de trabajo, nosotros tenemos dos semanas. No es fácil construir un proceso de juego, no hago milagros, no tengo una varita mágica, no soy un mago”.

Por otra parte, en las últimas horas, tanto el propio Pereira como algunos de sus jugadores del plantel (por ejemplo, Cassio, Willian, Victor Cantilo, Paulinho y Roger Guedes) presentaron síntomas compatibles con el coronavirus, por lo cual, no podrán disputar el compromiso ante el equipo “azul y oro”.

Por su lado, Estudiantes (LP), uno de los mejores equipos argentinos de la temporada, se enfrenta a Bragantino. Uno de los líderes del grupo C, el “Pincha” intentará continuar en la buena senda al medirse contra un rival con sus mismas aspiraciones. Hasta el momento, el “León” acumula una victoria y un empate. En tanto, en el torneo local, es el puntero de la Zona B, y está muy cerca de clasificar a la siguiente instancia.

Ricardo Zielinski JUAN MABROMATA - AFP

Por el mismo grupo, Vélez Sarsfield y Nacional disputan un reñido desafío en el Estadio José Amalfitani a partir de las 19:15. Asimismo, por la Copa Sudamericana, juegan Independiente vs La Guaira, y Fluminense frente a Unión de Santa fe. En el orden europeo, por la ida de las semifinales de la Champions League, Manchester City recibe a Real Madrid en el Etihad Stadium.

La agenda del fútbol en la TV el martes 26 de abril

Champions League

16:00 Manchester City vs Real Madrid (ESPN)

Copa Libertadores

19:15 Estudiantes LP vs Bragantino ( Fox Sports 2 )

19:15 Libertad vs Athletico-PR ( Fox Sports 3 )

) 19:15 Vélez Sarsfield vs Nacional ( Fox Sports )

21:30 Corinthians vs Boca Juniors ( Fox Sports )

21:30 Independiente del Valle vs Atlético MG ( Fox Sports 3 )

) 21:30 Talleres vs Sporting Cristal ( Fox Sports 2 )

) 21:30 Fluminense vs. Union de Santa Fe ( Star+ )

) 21:15 Everton vs. Ayacucho (Star+)

Copa Sudamericana

19:15 General Caballero vs Ceará ( DirecTV Sports )

) 19:15 La Guaira vs Independiente ( ESPN )

21:30 Everton vs Ayacucho ( ESPN 2 )

) 21:30 Fluminense vs Unión de Santa Fe ( ESPN )

21:30 Independiente Medellín vs Internacional (DirecTV Sports)

Primera B