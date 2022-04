El análisis de Oscar Ruggeri sobre los jugadores de Boca: “Ahora tienen que defender a Battaglia”

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), sentenció este viernes que los futbolistas de Boca Juniors deben respaldar al entrenador Sebastián Battaglia en la cancha, luego de las horas convulsionadas que se vivieron en el club a partir de los rumores que indicaban que el director técnico se iría. Sin embargo, el DT aseguró estar fuerte para continuar en su cargo, y explicitó que confía en los jugadores.

Por eso, el comentarista deportivo analizó las palabras del director técnico y consideró que, ahora, la responsabilidad de sacar el equipo adelante es del plantel. “Hay que ir a la cancha y defenderlo en la cancha. Cada vez que salgan, tocan el pasto, cuchillo en la boca, como decimos nosotros, y defender al técnico ahí adentro. Porque este es buen pibe aparte, buena gente, que está comenzando, y no es sencillo”, dijo.

“Ahora, es responsabilidad del jugador. Battaglia ya dijo: ‘Yo, estoy con ustedes’. Ahora, muchachos de los pantaloncitos cortos, defiéndanlo. Y se defiende de una sola manera”. Al mismo tiempo, admitió que, aún así, las cosas pueden no resultar bien, pero debe ser tras dejar todo en el campo de juego. “Te puede ir mal. Pero que te des cuenta. Que nosotros vengamos acá y digamos: ‘Mie... loco, te tienen que matar para ganar(te)”.

Por otra parte, elogió la decisión del entrenador post-partido frente a Godoy Cruz de no hablar en conferencia de prensa. “Antes decíamos: Battaglia se tiene que preparar para las conferencias, para enfrentarse con ustedes. La pausa que hizo el otro día después del partido, lo hizo muy bien. Porque en caliente, ustedes saben que el tipo está ahí, y hubiese sido durísimo, porque por ahí, se tiran palabras que ustedes titulan después. Pero la hizo bien, porque se enfrió”.

Asimismo, consideró que Boca tiene posibilidades de salir adelante si el entrenador “realmente tiene la fuerza que dice”. “Si tengo la fuerza, hay que hacer lo que hizo el con los jugadores, para adelante. Si no está con fuerza, y vas al vestuario, te das cuenta enseguida”, añadió. A su vez, estimó que “Battaglia no tiene que hablar más. Ya está, no hay más palabras no hay nota, nada. Ahora, a la pista”.

Sebastián Battaglia DT de Boca Juniors. Télam

A la vez, cuestionó la actitud del Consejo de fútbol de reunirse con el director técnico, porque en muchos casos, eso significa que pronto lo despedirán. “No tiene por qué venirme a decir a mí ‘dale para adelante que te respaldo porque yo tengo contrato’. Esos que te dicen mira ven que te respaldo, te queda una semana. A mí, no me vengas a respaldar porque yo tengo contrato hasta diciembre”.