“Si Battaglia perdía…”: el pícaro comentario de Oscar Ruggeri sobre el debate de la fecha

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), hizo este lunes un comentario picante sobre el contenido del programa del que participa tres veces por semana. “Vengo con el auto mirando el tránsito, lo que otros van hablando, esquivando, pagando el pasaje, llego, me estaciono. Empató River, ganó Boca, dije: listo, hoy largamos con River, a Boca lo dejan tranquilo una hora. Si (Sebastián) Battaglia perdía, (de) Gallardo ni hablábamos”, señaló en relación a la victoria de Boca Juniors frente a Central Córdoba por 2 a 1.

Luego, el exfutbolista se refirió al episodio que protagonizó el “Muñeco” al reprender a su futbolista Marcelo Herrera con un golpe en su espalda durante el partido River-Atlético Tucumán. Al respecto, el comentarista deportivo desestimó que “Napoleón” tuviera algo personal contra el joven defensor. “Gallardo no se calentó porque el pibe dejó picar la pelota. Primero, le tiraron un misil. Una bomba. No es que se enojó con él por eso”, explicó.

Después, el “Cabezón” explicó por qué Gallardo lo tomó a Herrera de punto: “Venía medio enojado por lo que estaba pasando con el equipo y desahogó ahí. ¿Por qué? ¿Con quien desahogan los técnicos? Con los laterales que van por ahí: el cuatro en el primer tiempo, el tres en el segundo tiempo, y el volante que anda por ahí cerca. Le gritan a ese, y vos lo ves gritándole a ese, y le está gritando para que le hable al de la otra punta”.

A su vez, Ruggeri indicó que el empate complica las posibilidades de River de clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional, y eso repercutió en el estado de ánimo del director técnico. “Gallardo se calienta porque el equipo no está jugando bien, no es porque el pibe no salió a anticipar la pelota para que no se le vaya. Es que el equipo no le está rindiendo lo que quiere él”.

Marcelo Gallardo, DT de RIver Nicolas Aboaf

La pícara pregunta de Sebastián Vignolo a Ruggeri

Astuto, el conductor le consultó a su compañero qué hubiera ocurrido si quien pasaba por el costado de Gallardo era un jugador más grande: “¿Esto es con determinado jugador, o también puede ser con Enzo Pérez?”. Consciente de hacia dónde apuntaba su pregunta, Oscar replicó: “Justo era el pibe. Le calzó todo”. Por si no quedaba claro a que se estaba refiriendo, el exdefensor concluyó: “Si era Enzo Pérez, no le iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque no le dice así a un tipo de experiencia”.