“Sos bravo, eh”: el cruce entre Luciana Rubinska y Juan Simón por los dichos de Pep Guardiola sobre River

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, desestimó este miércoles por la noche que su equipo sea el mejor del mundo y, al hacerlo, puso por encima del conjunto ciudadano al Chelsea y a... River Plate. Sin embargo, su argumentación dio lugar a discusión, ya que no fue muy preciso a la hora de explicar por qué ambos clubes serían superiores al suyo. “No somos el mejor del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions. Y también River, que es el campeón de Sudamérica... o eso creo. ¿O no? No recuerdo...”, admitió el DT en la conferencia de prensa posterior al triunfo de los “Sky Blues” ante Brentford por 2 a 0, lo cual los consolida en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League.

Por supuesto, los dichos de Pep tuvieron repercusión en esta parte del mundo, y sobre todo en la Argentina, donde los hinchas millonarios se enorgullecieron por las palabras que emitió el laureado director técnico en favor del club de Núñez.

Los periodistas de F12 (ESPN) también analizaron las declaraciones del técnico catalán, aunque los diferentes integrantes del ciclo mostraron sus disidencias sobre el sustento de las declaraciones de Josep. El más duro de los comentarios respecto del tema fue el de Juan Simón, columnista del ciclo, quien sentenció que Guardiola “cometió un error”. Mariano Closs, conductor del programa, le respondió irónicamente: “(Guardiola) debe haber cometido un error, pero le debe gustar River. Perdoname que te jorobe a vos...”. El exdefensor negó que le molesten los dichos del ex Barcelona, pero luego volvió a decir que el exvolante se equivocó.

En discordancia con su colega, y del otro lado de la mesa, la periodista Luciana Rubinska le consultó a Simón cuál era la falta que había cometido Guardiola: “¿Por qué error?”. A lo que el exjugador contestó: “Porque se refería al campeón de Sudamérica, y el campeón es Palmeiras”. En efecto, el equipo brasilero es el que obtuvo las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores. El columnista Martín Costa opinó que “termina siendo anecdótico” qué equipo ganó el torneo continental, mientras que la cronista le replicó con más dureza que su compañero: “Sos bravo, eh”. Pero, también, admitió que quizás el técnico “no tuvo en cuenta los últimos dos años” del conjunto que dirige Marcelo Gallardo.

Luciana Rubinska y Juan Simón, en veredas opuestas en el tema "Pep Guardiola y River"

