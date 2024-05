Paula Pareto mostró el regalo que recibió del Papa Francisco tras su visita en el Vaticano: “Casi me desmayo”

Escuchar

Si hay alguien que dejó al deporte argentino en lo más alto, esa es Paula ‘la peque’ Pareto. La ganadora del oro olímpico en Judo supo inspirar a muchos no solo por sus logros deportivos, sino también por su determinación, esfuerzo y trabajo duro. Justamente en los últimos días, la deportista y médica vivió una increíble experiencia en el Vaticano y decidió compartirla con sus 950 mil seguidores de Instagram. Visitó al Papa Francisco y mostró el especial regalo que recibió de su parte. “Casi me desmayo de la sorpresa”, expresó.

Aunque Paula Pareto es conocida mundialmente por ser la judoca más importante de la Argentina - ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y varias otras distinciones - también tiene varias facetas. Es médica traumatóloga, influencer y hasta participó en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe).

La deportista recibió una remera con la firma del Papa (Foto: Instagram @paupareto)

En los últimos días, en tanto, ‘la peque’ Pareto vivió una experiencia muy especial, de esas que no se olvidan nunca: viajó a Roma, Italia y se reunió con el Papa Francisco. El encuentro tuvo lugar en el Vaticano y además del gran momento, la deportista recibió una sorpresa de parte del argentino. Y, como no podía ser de otra manera, se lo mostró a sus fanáticos.

“Darle la mano al Papa ya era soñado. Cuando me dijeron que había algo más y me entregaron esta remera con su firma, ya no sé qué sentimiento describir”, expresó Pareto en un posteo que hizo en Instagram. “Casi me desmayo de la sorpresa”, aseguró y le agradeció a las organizaciones que hicieron posible la visita.

Paula Pareto compartió con sus seguidores su felicidad ante un regalo que recibió de parte del Papa Francisco (Foto: Instagram @paupareto)

Asimismo, la médica reveló que la remera blanca con la firma del Papa Francisco ya tenía destinatario: “Mi papá feliz con su nuevo tesoro”. Además, les dedicó un especial mensaje a sus padres, quienes la acompañaron en todo momento desde el primer día. “Porque como siempre, medallas y reconocimientos son patrimonio de mamá y papá, a quienes debo gran parte de todas estas sorpresas y quienes están felices de ser guardianes de todo lo que representa un objetivo cumplido”, concluyó.

El Papa Francisco le firmó una remera a la deportista olímpica (Foto: Instagram @paupareto)

En las imágenes se pudo ver a la deportista a pura sonrisa aferrada a la remera, la cual tenía escrito “Francisco” con un marcador negro. Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a la publicación y celebraron la gran oportunidad que tuvo. “Sos una Genia y ejemplo de muchos. Te merecés todas las cosas lindas que te pasan”, le comentó una usuaria. Asimismo, otras cuentas agregaron: “Sos inmensa Peque. Te merecés todo lo mejor”; “Te lo merecés, bravo peque”.

Así fue el encuentro de la Peque con el Papa en el Vaticano

Hace un par de días, la deportista olímpica estuvo en el Vaticano y tuvo un encuentro cara a cara con el Papa nacido en la Argentina. “Esa sonrisa, esa mirada, esa paz. Él. Esa emoción que casi no me deja a hablar, pero, después de un suspiro profundo, salió el ‘un honor y gracias’”, escribió Pareto en un posteo que hizo en Instagram.

Así fue el encuentro de Paula Pareto y el Papa Francisco en el Vaticano (Foto: Instagram @paupareto)

Pero, así como ella recibió de su parte una remera firmada, ella también le llevó un regalo: un pin del Comité Olímpico Argentino. ”Es el emblema que todos los deportistas argentinos portamos en cada competencia de carácter olímpico. Intenté así representarnos a todos en esta oportunidad de privilegio que hoy la vida me dio”, explicó Paula.

LA NACION