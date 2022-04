Después de abandonar MasterChef, ‘la Peque’ Pareto cumplió un sueño que involucra a toda su familia

Paula “La Peque” Pareto sorprendió a todos al renunciar a MasterChef Celebrity (telefe) para dedicarse de lleno a sus estudios y a su trabajo de médica. Pero, el reality de cocina parece haber despertado una faceta desconocida en su vida a la que piensa sacarle provecho. Por eso, no sorprendió cuando anunció que concretó un sueño en el que incluyó a su familia: abrió su propio café.

“Felices de que un gran trabajo de meses en familia se haga realidad. Pareto Café arrancó con mucha alegría y lleno de buena energía por parte de nuestros clientes”, escribió Paula junto a una serie de fotos del lugar ubicado en San Fernando, en donde se pueden observar las deliciosas tortas que venden. “Estamos iniciando un camino lleno de ilusiones y nuevas ideas. Tenemos mucho que aprender y tenemos toda la predisposición para hacerlo. Para poder brindar a quienes nos visiten una linda experiencia culinaria y familiar”, agregó, emocionada.

La Peque inauguró su propio café. Fuente: Instagram

A finales de marzo, la campeona olímpica sorprendió a todos los integrantes MasterChef al renunciar al programa en el cual le iba muy bien y era una de las candidatas para llegar a la final. “Quisiera cederle mi lugar a Juariu. Yo tenía compromisos preestablecidos por mi trabajo. En la vida hay que tomar decisiones, y hoy lo que corresponde es que le dé la atención que necesita a mi profesión”, comentó el día que decidió irse del certamen, ante la atenta mirada de los jurados.

Pareto inauguró una cafetería en San Fernando. Fuente: Instagram

En esa misma línea, se disculpó porque los tiempos no le daban para poder cumplir con todo. “Creo que el que mucho abarca poco aprieta y que cada uno de los que está acá es un excelente cocinero. Para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo, se merecen mucho más que yo estar acá”, expresó. Al mismo tiempo. remarcó: “Es lindo estar acá, es algo que para mí siempre fue un desafío, descubrí un grupo de gente maravillosa. Pero, las responsabilidades hay que tomarlas como tal. Me fue difícil pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece”.

Luego de su paso al costado, Pareto contó en una entrevista con Caras, que tiene una gran relación con su familia y en especial con su sobrina, motivo por el cual le preguntaron si esta afinidad con los más pequeños podría traducirse en ganas de convertirse en madre, algo que por el momento no está en sus planes aunque sí en un futuro. “Yo antes decía ‘primero necesitaría una pareja’, y ahora digo ‘no hace falta estar en pareja para ser mamá’”, aseguró.