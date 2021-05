Pep Guardiola compró una mansión valuada en 10 millones de euros en un barrio exclusivo de Barcelona

No, Pep Guardiola no vuelve a Barcelona para dirigir al actual equipo de Ronald Koeman. No. El entrenador campeón con el Manchester City ni siquiera está en duda para continuar con los “Ciudadanos” la próxima temporada.

De hecho, ¿Cómo podría estarlo si en pocos días jugará una nueva final de la Champions League? Hecho histórico para el conjunto que comienza a despedirse de Sergio “Kun” Agüero, quien sí anunció que dejará el equipo al finalizar la temporada y sí suena para acompañar a Lionel Messi en el Culé.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola gesticula durante la final de la Copa de la Liga inglesa ante Tottenham Hotspur, el domingo 25 de abril de 2021, en el estadio Wembley. (AP Foto/Alastair Grant)

El “regreso” de Guardiola a la ciudad Condal tiene que ver, en este caso, con la adquisición de una mansión valuada en 10 millones de euros.

Junto a su mujer, Cristina Serra, y sus tres hijos, Marius, María y Valentina, Pep acaba de comprar una mansión de lujo en una de las calles más exclusivas de Barcelona, en Font del Lleó, en el barrio de Pedralbes, informa el diario AS.

Según el portal Crónica Global, cuenta con 741 metros cuadrados y que está situada en un terreno de 2.114 metros cuadrados.

Además, esta compra de Pep fue muy disputada, ya que la exclusividad de esta mansión y de la zona en la que está situada, hicieron que el vendedor -un ejecutivo ruso- tuviese problemas sobre a quién venderla, hasta que el técnico puso sobre la mesa su oferta.

Lo más curioso es que Guardiola no será la primera persona vinculada al FC Barcelona que entra por la puerta de esta vivienda, pues fue el hogar también del ex defensor mexicano Rafa Márquez, que estuvo en el conjunto culé durante siete temporadas.

LA NACION