Pol Fernández habló de su conflicto en Boca: “Lo sufrí solo y en familia”

La decisión del Consejo de Fútbol de marginar del equipo de Boca a Guillermo Pol Fernández dos meses antes de que concluya su préstamo es un asunto del cual jamás habían hablado los involucrados. Sin embargo, ayer fue el propio futbolista quien se refirió a esos momentos de mediados de noviembre de 2020 y dio detalles de ese conflicto.

“Se hablaba de los clubes grandes y ahí entraba Racing. Eso a mí me ponía bien en la parte deportiva, pero no la pasé tan bien como se imaginan porque yo quería entrenar y poder estar los domingos en la cancha”, dijo Fernández en el programa Abran Cancha, que emite TyC Sports, acerca de de la medida que tomó el Consejo de no dejarlo jugar, a raiz del interés que tuvieron varios equipos en contar con sus servicios a partir de enero.

“Eran cosas que yo tenía que respetar porque habían tomado una decisión y no me quedaba otra que hacerlo. Yo dejé en claro que quería estar hasta el último día adentro de una cancha”, dijo en referencia a cómo se sintió al no volver a ser citado. Y agregó: “Yo no podía salir a aclarar todos los días algo nuevo, entonces me llamé a silencio.”

En relación al trato recibido entonces por sus ahora excompañeros, el volante de Cruz Azul destacó: “Estoy muy agradecido a los compañeros que tuve en ese momento. Sin ellos no hubiese sido tan fácil como fue porque yo entrenaba con ellos y me sentía parte, pero hasta el viernes o sábado que había que concentrar”.

Además, elogió a Tevez: “Carlos sabe que yo quería estar adentro de la cancha. Fue uno de los primeros en enterarse de que no iba a poder jugar más. Yo le dije que necesitaba estar con ellos, que por más que no me dejen iba a tirar para adelante siempre. Fui el perjudicado, pero intenté apoyar desde donde me tocaba, intenté sumar”. Y agregó: “Con Carlos me saco el sombrero. Nos hacía muy bien tanto adentro como afuera de la cancha. Nos guiaba, queríamos lo mismo que él y la pasábamos muy bien. Yo disfruté muchísimo.”

Por último, se refirió a los integrantes del Consejo (Juan Riquelme, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado: “No soy rencoroso, no le deseo el mal a nadie. Ojalá hagan las cosas muy bien en todo sentido y les siga yendo bien”.

LA NACION