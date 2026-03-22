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Polémica por el arbitraje en el partido de River: un penal no cobrado, un gol anulado y tanto para el conjunto millonario
A 15 minutos de finalizar el encuentro, el equipo de Nuñez gana por 1 a 0
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El partido que disputan Estudiantes de Río Cuarto y River tuvo fallos arbitrales polémicos, con el VAR como protagonista. En los primeros 45 minutos, anularon un penal al conjunto millonario.
Ya en el segundo tiempo, el árbitro invalidó el gol del equipo local por offside. Tras otra jugada que requirió revisión, el referí Nazareno Arasa convalidó un tiro de penal para los dirigidos por el “Chacho” Coudet, que Gonzalo Montiel transformó en gol.
El primero de los fallos que generó polémica ocurrió a los 35 minutos de la primera mitad del partido. Montiel atacó la jugada por la derecha y, cuando la llevó, la pelota pegó en el brazo de Matías Valenti. De manera inmediata, Arasa cobró penal, pero el VAR lo llamó para que revea la jugada.
Efectivamente, cuando Arasa observó con detenimiento ese momento, observó que la mano había sido fuera del área, por lo que revirtió el fallo, cobró tiro libre por la mano a favor de River y amonestó a Valenti.
¡¡A RIVER LE HABÍAN COBRADO PENAL EN RÍO CUARTO POR ESTA MANO!! El VAR corrigió... ¡estaba claramente afuera del área el jugador del León! pic.twitter.com/5TUVqEdrHI— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
Ya en el segundo tiempo, a los 11 minutos, Estudiantes de Río Cuarto sorprendió al conjunto dirigido por Coudet y, tras un centro de Martín Garnerone y rechazo corto de River, la pelota le quedó a Tomás González, que tras un rebote le pegó al arco de zurda y puso el 1 a 0.
Pero otra vez, el VAR intervino y llamó a Arasa para que revea la jugada del tanto. Luego de volver a verla, el árbitro explicó que Lucas Martínez Quarta había rechazado previo al gol y que, en ese momento, González estaba en posición adelantada, por lo que no convalidó el tanto.
Casi de manera inmediata, hubo una nueva revisión. Esta vez, los árbitros se preguntaron si había habido penal para el equipo visitante. Facundo Cobos pisó a Sebastián Driussi adentro del área. Tras el chequeo en el monitor, Arasa comunicó que vio una entrada “pie con pie” y decidió cobrar la falta sin amarilla. Montiel fue el encargado de patear y darle la victoria parcial a River con un remate bajo y centralizado que engañó al arquero Agustín Lastra.
¡¡CLARITO EL PISOTÓN DE COBOS SOBRE DRIUSSI!! El VAR revisó y Arasa cobró PENAL para River ante Estudiantes de Río Cuarto. pic.twitter.com/0skyFNF99A— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
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