Pollo Vignolo, harto de los memes de Julio Iglesias: "Déjenlo en paz"

Vignolo, harto de los memes sobre "Julio" Iglesias

El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, manifestó su hartazgo por la proliferación de memes y chistes sobre Julio Iglesias.

"En WhatsApp, no mando stickers, no dejo audios de más de 40 segundos, y no pongo OK. Salvo que esté enojado", expuso primero Vignolo, luego de contarle a su compañero de programa, el exdt Carlos "Cai" Aimar, que está representado en un sticker.

Luego, el animador le aclaró al panelista, Oscar Ruggeri, que el también tiene su propio sticker. "Hay que agarrar eso. ¿Te llegó la cuenta?", lo chicaneó. El exfutbolista, en tanto, se mostró contrario a la utilización de emojis en los chats. "Ustedes que hacen bracito así (bíceps flexionado). No sé qué mierda me quieren decir".

Finalmente, el relator deportivo sentenció: "Basta con el tema de julio. Se acabo julio, y te ponen a Julio Iglesias. Se va julio, y te aparece que está subiendo a un avión. Es terrible. Déjenlo en paz", pidió.

Bonus Track

El momento insólito terminó con un hilarante diálogo entre el narrador de Fox Sports y el exdefensor de Boca, River, San Lorenzo y Real Madrid, entre otros equipos.

- ¿No lo viste a Julio en bolas en un meme? "Termina Julio".

- No me parece...

- ¿Qué me decís a mí si vos lo pusiste al aire?

- Está con una chica y dice: "Termina julio".

- No lo entiendo, qué tiene que ver...

- ¿No lo entendés? ¿Querés que te lo explique?

- No, dejá. Ahora googleo.

