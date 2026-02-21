En qué canal pasan Real Madrid vs. Osasuna, por la Liga de España 2025-2026

El encuentro se disputa este sábado a las 14.30 (horario argentino) en el estadio El Sadar; Franco Mastantuono sería suplente en el Merengue
Este sábado, desde las 14.30 (hora argentina), Osasuna y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 25 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Alejandro Quintero González, se disputa en el estadio El Sadar y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Rojillos, que vienen de empatar 0 a 0 con Elche como visitantes, se encuentran justo en la mitad de la tabla de posiciones, precisamente en el décimo lugar, con 30 puntos (ocho victorias, seis empates y 10 derrotas). El objetivo es pelear por un lugar en algún certamen continental, posiblemente la Conference League, a la que hasta el momento se estaría clasificando Espanyol, que está sexto con 35 puntos.
El Merengue, por su parte, se mantiene como único líder de la clasificación general con 60 unidades, producto de 19 triunfos, tres igualdades y apenas dos caídas. En la última jornada goleó 4 a 1 a Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu con un doblete del brasileño Vinicius Jr. y sendas anotaciones del español Gonzalo García y el uruguayo Federico Valverde (Mikel Oyarzábal, de penal, empató transitoriamente para el visitante). Franco Mastantuono es el único argentino del plantel y sería suplente este sábado.
Osasuna vs. Real Madrid: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en España y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.73 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Osasuna. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 4.30.
Posibles formaciones
- Osasuna: Sergio Herrera; Valentín Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Jon Moncayola, Lucas Torró o Iker Muñoz; Rubén García, Victor Muñoz o Raúl Moro, Aimar Oroz; y Ante Budimir.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni o Dani Ceballos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Kylian Mbappé o Gonzalo García y Vinicius Jr.
