Por qué internaron a Miguel Ángel Russo, DT de Boca
El técnico de 69 años ingresó a la clínica Fleni tras presentar un cuadro de deshidratación luego del partido contra Central Córdoba
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado nuevamente en la clínica Fleni luego del partido que su equipo disputó contra Central Córdoba. El cuerpo médico le realiza estudios para evaluar su estado de salud y determinar los pasos a seguir.
¿Por qué internaron a Miguel Ángel Russo?
El director técnico ingresó a la clínica Fleni después de presentar un cuadro de deshidratación tras el partido contra el club de Santiago del Estero. Los médicos le realizan estudios para determinar si deberá permanecer internado o podrá continuar con los cuidados en su domicilio.
Los valores generales de los estudios de rutina dieron bien. Sin embargo, los especialistas se preocuparon por el cuadro de deshidratación, por lo tanto permanece en observación para evaluar su evolución. A diferencia de la internación anterior, esta vez Russo comprendió la importancia de quedarse en observación durante toda la jornada para definir su alta.
Los antecedentes de salud de Miguel Ángel Russo
Fuentes cercanas al predio de Ezeiza confirmaron que en las últimas semanas Russo mostró signos evidentes de fatiga. Esto se notaba durante las prácticas con el plantel y en las charlas con los jugadores y sus colaboradores. Incluso, le costó subir los escalones del túnel que une el vestuario de Boca con el campo de juego.
Además, a comienzos de septiembre, el director técnico de Boca estuvo seis días internado en la misma clínica debido a una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas, detectada en un análisis de rutina por su condición de paciente oncológico.
Durante el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, se lo vio semidormido. Allegados al entrenador comentaron que mostraba debilidad, fragilidad y cierta desorientación.
En el año 2017, se le diagnosticó cáncer de vejiga y, durante la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Además, durante su internación, contrajo una bacteria resistente a muchos antibióticos, lo que complicó su situación.
La reacción de Russo ante las preguntas sobre su salud
Luego del encuentro contra Central, el entrenador se mostró molesto en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por su salud. “Hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Venir acá siempre es algo distinto. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Me hace bien venir a Rosario. Siempre me encuentro con amigos y seres queridos”, sostuvo.
Y agregó: “Yo estoy muy bien. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Yo, si estoy trabajando es porque me siento bien. Lo primero es la familia”.
El futuro de Boca Juniors
Hasta el momento es una incógnita saber si el DT estará presente en Ezeiza al frente de la primera práctica semanal del equipo. De no poder concurrir, el trabajo quedará bajo la órbita de Claudio Úbeda y otros ayudantes.
En el club, al igual que en la internación anterior, predomina la cautela y priorizan la salud del querido DT, último que ganó la Copa Libertadores en 2007.
