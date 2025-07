Por qué la MLS sancionó a Messi y cuál fue el castigo que recibió

La Major League Soccer (MLS) tomó una decisión firme que impacta directamente en el Inter Miami. Lionel Messi y Jordi Alba no podrán estar presentes en el próximo partido de su equipo. La confirmación llegó tras varios días de especulaciones y análisis sobre la posible sanción. El juego que se perderán es contra Cincinnati, un encuentro crucial en la lucha por el Supporters’ Shield, el cual está programado para el sábado a las 20.15.

Lionel Messi y Jordi Alba no podrán estar presentes en el partido frente a Cincinnati MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La sanción se debe a su ausencia en el Juego de las Estrellas de la MLS, celebrado en Austin, Texas. La MLS no consideró justificadas las ausencias y aplicó el reglamento. Este estipula que cualquier jugador que no participe en el All-Star Game sin una justificación válida será sancionado con un partido de suspensión.

El comunicado oficial de la MLS

La MLS emitió un comunicado oficial para explicar la decisión tomada en el caso de ambos jugadores. “Jordi Alba y Lionel Messi, de Inter Miami CF, no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo con las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club”, informó la liga.

La MLS anunció la suspensión de Messi y Alba PETER PARKS - AFP

El reglamento de la MLS es claro en este aspecto. Los jugadores que no asistan al Juego de las Estrellas sin una razón justificada y aprobada por la liga, enfrentan una suspensión automática de un partido. Un antecedente similar ocurrió con Zlatan Ibrahimović, quien también fue sancionado por no participar en el All-Star Game de 2018.

Las declaraciones de Javier Mascherano sobre el estado físico de Messi

Javier Mascherano había expresado su preocupación por la carga de partidos que enfrentaba el jugador. “A mí me gustaría que descansara, pero no es una decisión que deba tomar yo”, declaró y añadió: “La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente, me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares a lo largo de la temporada”.

Debido a su ausencia al Juego de las Estrellas, Messi fue sancionado por la MLS NurPhoto - NurPhoto

La postura del comisionado de la MLS: Don Garber

Don Garber, comisionado de la MLS, dejo entrever la posibilidad de una amnistía para Messi. “Miami ha tenido un calendario que no se parece al de ningún otro equipo (...) La mayoría de nuestros equipos tuvieron un descanso de diez días. Miami no lo tuvo. Tuvimos a Leo jugando 90 minutos en casi todos los partidos que ha jugado”, comentó. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, la sanción se hizo efectiva.

“Tenemos que gestionar eso como liga, pero al mismo tiempo tenemos reglas y también tenemos que gestionarlas”, afirmó Garber.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.