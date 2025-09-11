Por qué Newell’s no podrá incorporar jugadores por un año y medio

El Club Atlético Newell’s Old Boys fue sancionado por la FIFA con la imposibilidad de incorporar jugadores durante los próximos tres mercados de pases, debido a una deuda por la transferencia del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, adquirido en enero de 2024. La institución rosarina, a través de un comunicado, reconoció la sanción e informó que ya inició el proceso para revertirla.

La razón detrás de la prohibición de fichajes a Newell’s

Según informó TyC Sports, la sanción impuesta por la FIFA a Newell’s responde a una deuda pendiente por el pase del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, una cuota impaga de la transferencia, que ascendió a un total de 4.000.000 de dólares. En esa operación, los clubes uruguayos Nacional y Liverpool compartían los derechos del jugador, y fue este último quien elevó un reclamo ante la FIFA por una suma cercana a los dos millones de dólares.

Juan Ignacio Ramírez, el delantero uruguayo cuyo pase originó la deuda que hoy impide a Newell's incorporar jugadores @Newells

La postura de Newell’s ante la sanción

A través de un comunicado oficial, Newell’s reconoció la sanción impuesta por la FIFA, pero aseguró que ya inició el proceso para revertirla. El club calificó la inhibición como “de carácter arbitrario” y afirmó que está actuando “con la seriedad, la responsabilidad y el compromiso que exige la circunstancia”.

Según la institución, el proceso de desinhibición “ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata”. En ese sentido, el club confía en que esta situación “no generará ningún tipo de impedimento” para incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.

El comunicado de Newell´s tras la sanción de la FIFA (Fuente: X @Newells)

De acuerdo a lo informado por TyC Sports, desde Newell’s sostienen que el dinero adeudado a Liverpool de Uruguay fue efectivamente depositado, pero se acreditó fuera de término debido a demoras bancarias. Esta situación habría motivado la intervención de la FIFA y la posterior sanción al club rosarino.

El impacto de la sanción en el rendimiento deportivo de Newell’s

La sanción de la FIFA llega en un momento complicado para Newell’s. El equipo, dirigido por Cristian Fabbiani, acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura (entre ellas el clásico ante Rosario Central). Estos resultados lo ubican en el puesto 13 entre los 15 clubes que integran el Grupo A del torneo, lejos de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Cristian Fabbiani, el director técnico de Newell's, enfrenta el desafío de mantener el rendimiento del equipo a pesar de las derrotas consecutivas X

Además, Newell’s se prepara para enfrentar a Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina, un torneo que representa una gran oportunidad para volver a levantar un título después de más de una década. En este contexto, la inhibición impuesta por la FIFA genera incertidumbre sobre la posibilidad de reforzar el plantel de cara a los próximos desafíos.

Si bien el comunicado oficial de Newell’s no detalla montos ni plazos, sí aclara que el proceso administrativo para levantar la inhibición ya fue activado. La dirigencia buscará llegar a un acuerdo con Liverpool de Uruguay para saldar la deuda y solicitar a la FIFA que levante la sanción lo antes posible. La expectativa del club es que esta situación no condicione el armado del plantel para el próximo mercado de pases.

