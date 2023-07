Procesaron a Dani Alves por agresión sexual: deberá pagar 150 mil euros de fianza y presentarse a declarar

escuchar

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido el 20 de enero pasado en España, acusado del delito de agresión sexual con acceso carnal a una joven de 23 años en Sutton, un prestigioso boliche de Barcelona. Los presuntos hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2022, durante la madrugada. La denuncia se efectuó el segundo día del año. Ahora, la Justicia procesó al exjugador del Barcelona y lo citó a declarar este miércoles, a la espera de una fecha del juicio, y una indemnización de 150 mil euros para la víctima.

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente”, expresó la joven denunciante, según consignaron los medios españoles. Y siguió: “Me abofeteó, me levantó del suelo y me penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera [del baño de la discoteca en la que se encontraban] después de él”. A raíz de la denuncia, se hizo público un video donde se observó la secuencia dentro del local.

Dani Alves declaró y dijo que es inocente

Dani Alves será finalmente juzgado por la presunta violación a una joven de 23 años en el boliche de la ciudad catalana, según informó la Justicia española este lunes y consignó la agencia EFE. Así, el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona dio por cerrada la investigación sobre el exfutbolista y concluyó que hubo indicios de agresión sexual. Aún no se detalló la fecha para el juicio “por los cargos por los que siempre estuvo abierto el proceso, es un delito de agresión sexual”, señalaron a AFP fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Dani Alves dio hasta cuatro versiones distintas de su testimonio sobre los hechos Instagram @danialves

En tanto, Dani Alves fue citado por la jueza este miércoles 2 de julio, cuando se le notificará su procesamiento y se le dará oportunidad de alegar lo que considere oportuno, en una última sesión indagatoria antes del juicio y previo a concluir el sumario judicial que se elevará a la Audiencia de Barcelona. Además, se fijó una indemnización de 150 mil euros para la víctima. El siguiente paso también será que la acusación concrete la petición de pena para el jugador brasileño, que podría rondar los diez años de prisión.

En el fallo, la jueza ratificó la situación de prisión provisional para Dani Alves y acordó imponer al jugador la fianza de 150 mil euros a modo de indemnización para la víctima, que deberá abonar en un plazo de 24 horas. Se alegó que “la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada”.

Cuatro versiones diferentes de los hechos

Durante la instrucción del caso, que se inició con la denuncia el pasado 2 de enero, Dani Alves ofreció cuatro versiones distintas de los hechos ante la Justicia. En una primera instancia, dijo que no conocía a la víctima, aunque luego advirtió que se cruzó a la joven en el baño de Sutton, aunque aclaró que no habría sucedido nada entre ellos.

Más tarde, el futbolista apuntó que la denunciante le habría realizado una felación de forma consentida, luego de que la acusación sacara a la luz pruebas biológicas en el caso. Y, finalmente, cuando los resultados mostraron que hallaron restos de semen de Dani Alves en las partes íntimas de la víctima, el jugador señaló que ambos habrían mantenido relaciones sexuales “consentidas” por vía vaginal y que habría mentido para mantener oculta una presunta infidelidad a su pareja.

LA NACION