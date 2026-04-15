Procesaron al piloto de TC Gastón Mazzacane y a su padre por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla procesó al piloto Gastón Mazzacane, que corre en Turismo Carretera; a su padre Hugo Héctor Mazzacane, que es presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), y a otros integrantes de la familia y empresarios en una causa en la que están acusados de evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

La deuda investigada supera los 5500 millones de pesos (2021–2023) y asciende a más de 8000 millones de pesos incluyendo 2024.

Según un dictamen del Ministerio Público Fiscal, al que accedió LA NACION, la maniobra investigada consistía en usar empresas vinculadas, contabilidad paralela y operaciones en efectivo para ocultar ingresos y vaciar la empresa principal.

El objetivo habría sido evitar el pago de impuestos y frustrar el cobro por parte del Estado generando una “aparente insolvencia”, según el expediente judicial.

El procesamiento alcanza a cinco empresarios (Hugo Héctor Mazzacane, Liliana Mónica Videla, Gastón Hugo Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez) y a las sociedades Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A. por evasión fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta.

Procesaron a Gastón Mazzacane y a su padre por ocultar ingresos y evadir impuestos. Prensa Mazzacane - LA NACION

El perjuicio al fisco nacional alcanzaría la cifra de $3.965.225.508, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

La fiscal federal María Laura Roteta y la delegación La Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organizamos que es querellante en la causa, habían solicitado las declaraciones indagatorias de directivos de la firma Quilmes Tolosa S.A. —distribuidora de la marca cervecera— y a otras sociedades vinculadas.

Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Archivo

La investigación

La pesquisa se inició a partir de una denuncia hecha por ARCA sobre presuntas maniobras de evasión vinculadas a distintos tributos correspondientes en los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, se sospechaba de un proceso de vaciamiento patrimonial sostenido durante casi una década.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata. La representante del Ministerio Público Fiscal y su equipo de trabajo reconstruyeron la estructura societaria del grupo económico, determinó el alcance real de su operatoria comercial “y verificaron la existencia de circuitos de ventas no registradas y traspasos patrimoniales”, se informó de manera oficial.

Durante la investigación hubo allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, en los que se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. Las tareas contaron con la asistencia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Procesaron a Gastón Mazzacane y a su padre por ocultar ingresos y evadir impuestos.

De acuerdo con lo reconstruido por la fiscalía, “la firma principal registraría una deuda fiscal millonaria cuya ejecución habría sido obstaculizada mediante la transferencia de activos y flujos económicos hacia otras sociedades del mismo grupo”, según se informó en el citado sitio de noticias.

Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían desplegado, al menos entre 2014 y 2024, un esquema destinado a provocar o agravar la insolvencia fiscal de la firma principal del grupo con el fin de frustrar el cobro de sus obligaciones tributarias.

Procesaron a Gastón Mazzacane y a su padre por ocultar ingresos y evadir impuestos. https://www.fiscales.gob.ar/

“Entre las maniobras detectadas se incluyen la transferencia de bienes registrables a sociedades vinculadas, el desvío de flujos financieros, la utilización de sistemas de contabilidad paralela, la continuidad de la actividad comercial a través de estructuras societarias alternativas y el vaciamiento patrimonial deliberado”, se explicó.