PSG contra Lionel Messi: el fuerte reclamo de la directiva del club francés por el viaje del rosarino para estar con el seleccionado

Crece la tensión y las derivaciones pueden ser muy peligrosas. Lionel Messi no juega para PSG hace nueve días porque está lesionado, pero en la mañana de este lunes estará en Ezeiza para sumarse a la selección argentina. Leonardo, el director deportivo del club parisino, que ya había advertido la incomodidad del club, estalló: “No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación”. El dirigente hablaba de Messi, sí, y también de Leandro Paredes, que se embarcó junto con el rosarino, pese a no estar totalmente recuperado de un desgarro en el cuádriceps. Un desgarro que sufrió en la triple fecha de octubre por las eliminatorias sudamericanas.

En una entrevista con el diario Le Parisien, Leonardo profundizó su malestar: “No tiene sentido. Y estas situaciones ameritan un acuerdo real con la FIFA”. El dirigente brasileño subió la voz. Hace unas semanas, consultado sobre el estado del argentino, ya había señalado la preocupación del club. “¿Messi? Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve. Y ahora tiene problemas musculares”. Incluso Messi, en una entrevista con Sport, aceptó la situación. Se mostró comprensivo con la desilusión del club.

El presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, y el brasileño Leonardo, director deportivo de la entidad parisina BERTRAND GUAY - AFP

Pero lo concreto es que el lunes estará en la Argentina, aunque nadie se atreve a asegurar que participará en ambos partidos -o en alguno-, contra Uruguay, el próximo viernes en Montevideo, y el martes 12, ante Brasil, en San Juan, en las últimas fechas de 2021, camino a la Copa del Mundo de Qatar. Messi, con problemas en la rodilla izquierda desde el 2 de septiembre por una patada del defensor venezolano Adrián Martínez–que por una inadecuada mecánica en la carrera le provoca sobrecargas musculares en los isquiotibiales-, fue reemplazado en el entretiempo del partido con Lille, el sábado 30 de octubre, y desde entonces se perdió los encuentros que PSG disputó ante Leipzig, por la Champions League, y ese sábado con Bordeaux, por la Ligue1.

Los cortocircuitos también aparecen en el interior del club, porque mientras Leonardo mostró una posición muy dura, el entrenador, Mauricio Pochettino, el viernes pasado ya había adelantado que Messi se sumaría a su selección. En cambio, había dejado flotando que Paredes no se marcharía de París. ”Tengo la duda de si va a viajar Leandro. No creo que Paredes vaya a viajar. Leo (Messi) sí, porque entra dentro de ese período que puede que esté disponible”, había detallado Pochettino. Finalmente, ambos partieron.

El entrenador Mauricio Pochettino, en medio de la polémica entre Messi y la dirigencia parisina Matthias Hangst - Getty Images Europe

El jueves pasado, Messi, acompañado por Paredes, estuvo en la clínica CEMTRO, de Madrid, donde según los medios españoles inició una terapia regenerativa en la rodilla, en base al propio plasma sanguíneo.

Desde que firmó para el PSG, Messi jugó un total de ocho partidos en el club parisino: cinco en la Ligue 1 y tres por la Champions League, en los que convirtió sus tres goles y jugó todos los minutos. El déficit se advierte en el torneo francés: apenas jugó cinco de 12 encuentros posibles, y solo en dos de ellos completó los 90 minutos. En total, estuvo en la cancha 325 minutos en la Ligue 1 y 270 en la Champions League, certamen en el que también se perdió un partido de los cuatro posibles.

#SelecciónMayor El futbolista de @SevillaFC, Alejandro Gómez, se suma a la convocatoria para la doble fecha del mes de noviembre. pic.twitter.com/2sXiFCfjaJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 7, 2021

El llamado fuera de hora para Papu Gómez

Casi al mismo tiempo, desde la AFA se confirmó la convocatoria de Alejandro ‘Papu’ Gómez. Había llamado la atención su ausencia en la lista original de Scaloni, ya que el volante de Sevilla, si bien se había perdido un par de partidos por una pubalgia, el miércoles pasado había recibido el alta médica. Por cierto, este domingo ingresó por Erik Lamela en el clásico andaluz en el minuto 76. Su llamado, ‘fuera de hora’ podría estar vinculado con una hipotética ausencia de Messi en los clásicos con Uruguay y Brasil. Entre los puntos más salientes de la lista de la Argentina, vale apuntar, aparece el regreso de Paulo Dybala.