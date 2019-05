Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En silencio, casi subrepticiamente, Pucará continúa consolidando su protagonismo en el URBA Top 12. Con autoridad y buen juego, se impuso ayer al CASI por 26 a 25 y se mantiene como único escolta del líder SIC . Si bien recién van disputadas nueve fechas, la solvencia del conjunto de Burzaco invita a creer en cosas mayores. Y no hay que ser un observador demasiado sagaz para palparlo. Se nota en la confianza del grupo que venera el objetivo tanto como sus hinchas. La gran figura del Rojo en la tarde sanisidrense fue Tomás Jorge que, además de mostrar su jerarquía, anotó dos tries.

La excelente condición de equipo que luce Pucará -más allá circunstanciales actuaciones o resultados- tiene como atributo máximo el equilibrio. Para defender y para atacar, para jugar y para luchar, para ser armónico y aguerrido a la vez. De esa forma, ante el CASI, no dejó hilos sueltos en su armazón y mostró una gran actuación colectiva. Todas las buenas intenciones del local quedaron desactivadas gracias a la gran fortaleza de los forwards visitantes.

El comienzo del partido fue parejo, con ambos equipos tratando de imponer su juego y su ritmo. Pero a partir de un scrum avasallador los de Burzaco comenzaron a ganar terreno y en una ráfaga de nueve minutos se pusieron 12-0. Primero, con el try de Tomás Jorge, tras un maul, y luego con uno de Mariano Navarro, quien tomó un kick de Lucas González Amorosino sobre el ciego. Sin embargo, cuando peor la pasaba, el CASI reaccionó y logró dar vuelta el resultado 17 a 12, gracias a un penal y una conversión de Almela, un try de López y un try-penal.

En el complemento, Pucará se adueñó del terreno y puso más fervor que el intermitente CASI, que a los 5 minutos sufrió la amonestación de xxxx. Los tries de Joaquín Paz, a los 14 minutos, y Tomás Jorge, a los 22, con posteriores conversiones de Germán Klubus lo pusieron arriba 26 a 17. Sin embargo, la constante presión de los locales le puso suspenso al partido. A los 48, Matias Pozzi anotó un try que Almela, en la última pelota del partido, no pudo convertir.

Los de Burzaco son escoltas del SIC y, hasta ahora, exhibieron regularidad y condiciones para convertirse en uno de los protagonista del presente Top 12. Habrá que ver si en la segunda parte del torneo logran sostener su juego y materializar todas las buenas intenciones con un logro mayor.