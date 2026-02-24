El Club Atlético Boca Juniors difundió este martes un pronunciamiento institucional para confirmar su adhesión a las medidas de fuerza de la conducción deportiva. Los integrantes de la Comisión Directiva del equipo porteño apoyan la suspensión de la novena jornada del certamen de la Liga Profesional de Fútbol.

Qué dice el comunicado de Boca sobre la AFA

Boca define la medida como una decisión excepcional frente a un “escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino“. El texto oficial remarca la necesidad de garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica dentro del sistema que organiza la competencia.

La institución envió de este modo un mensaje de apoyo directo hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias”, expresa el documento. También se extendió un abrazo sincero hacia los directivos por el “difícil momento” que atraviesan sus entornos cercanos.

El pronunciamiento sostiene que las actuaciones contra las autoridades de la casa madre del fútbol exceden un debate técnico o administrativo. Los dirigentes xeneizes consideran que estas acciones y la forma en que se divulgan ciertas decisiones impactan de forma negativa en la normalidad del sistema deportivo. El club reafirma que el funcionamiento regular de las organizaciones es un principio básico para asegurar el orden.

El respaldo institucional a la cúpula de la calle Viamonte

La directiva considera que la estabilidad y el respeto al marco legal deben regir para todos los integrantes del fútbol argentino y sostienen que este escenario de tensión motiva al club a actuar con responsabilidad institucional para preservar los principios estructurales que rigen la actividad.

El escrito describe la situación actual como un “embate que intenta debilitar la autonomía de la AFA”. El club manifestó su compromiso con la transparencia y subrayó que la defensa del esquema vigente es una obligación para los clubes.

La suspensión de la novena fecha contaría con el aval total del equipo xeneize. Los dirigentes entienden que este cese de actividades protege los intereses colectivos de los clubes. La Comisión Directiva reafirmó su compromiso con el marco legal vigente y con el respeto a las autoridades elegidas.

La defensa del modelo asociativo y las entidades sin fines de lucro

El documento institucional dedica un apartado relevante a la estructura social de los clubes en el país. El Club Atlético Boca Juniors ratificó su defensa del modelo asociativo que históricamente distinguió al fútbol argentino. El club define a las instituciones como entidades sin fines de lucro que permanecen bajo el gobierno de sus socios y mantienen un fuerte compromiso social con la comunidad.

Esta posición busca blindar el formato actual frente a posibles cambios o intervenciones externas. La dirigencia azul y oro sostiene que este esquema es el que garantiza la esencia del deporte nacional. Según el texto oficial de la Comisión Directiva: “Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios”.

