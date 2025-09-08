Qué dice el video de los jugadores de Independiente tras su eliminación de la Sudamericana

El plantel profesional de Independiente publicó este lunes un video para expresar su postura tras la eliminación del club de la Copa Sudamericana. En el mensaje, los futbolistas calificaron de injusta la resolución de la Conmebol y detallaron su visión sobre los graves hechos de violencia que ocurrieron el pasado 20 de agosto durante el partido contra Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América.

¿Qué dice el comunicado de los jugadores de Independiente?

El video de los jugadores de Independiente, grabado en el vestuario del club, comienza con un mensaje leído por tres referentes del equipo, quienes se sientan al frente mientras el resto de sus compañeros los respalda de pie.

El comunicado define la situación como una experiencia compartida con los hinchas. “Atravesamos el mismo sentimiento de dolor e injusticia”, afirmaron los futbolistas.

El plantel calificó de "injusta" la resolución que benefició solo a una de las partes infiernorojo.com

El concepto central del mensaje es la sensación de injusticia por no haber tenido la oportunidad de disputar la clasificación en el campo de juego. El plantel apuntó directamente a los simpatizantes del equipo rival.

“Vemos y sentimos cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente festejan que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, señalaron.

Los jugadores describieron este precedente como peligroso para el deporte. Consideran que el fútbol es un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar. “Los que creen que hubo un solo ganador están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol”, afirmaron.

El comunicado apunta a los hinchas de Universidad de Chile como los iniciadores de la violencia (Fuente: X @Independiente)

¿Qué pasó durante el partido según el plantel?

Los futbolistas revelaron que intentaron detener la escalada de violencia durante el encuentro. “Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante largo rato, insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción, porque todo se estaba descontrolando”, explicaron en el video.

Según su relato, sus pedidos no tuvieron eco en las autoridades, lo que agravó la situación en las tribunas. “No tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido. Solo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó por acrecentar más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”, agregaron.

Los gravisimos incidentes en el partido entre Independiente y la U. de Chile

Esta falta de acción, sostienen, los dejó en una posición de impotencia. Manifestaron su frustración al saber que, desde su lugar, buscaron la forma de que la situación se controlara a tiempo, pero no sucedió.

¿Cuál era la solución “justa” que propuso el equipo?

Desde la perspectiva del plantel, existía una vía posible para impartir justicia que no se consideró. Los jugadores creen que la resolución más equitativa y saludable para resolver el conflicto que desbordó a todos era una de dos opciones.

La primera alternativa era aplicar el mismo castigo para ambos clubes, lo que incluía la descalificación de los dos equipos. La segunda opción que plantearon era disputar los 45 minutos restantes del partido en el campo de juego.

La sanción de la Conmebol obliga al club a jugar siete partidos como local a puertas cerradas

Para ellos, como deportistas, esa era la manera más justa de definir la serie. Critican que la decisión de la Conmebol benefició solo a una de las partes, lo que envía un mensaje peligroso dada la magnitud de la violencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.