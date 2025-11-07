Qué dijo Colapinto luego de que Alpine lo confirmara para 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras el anuncio, realizado en la previa del Gran Premio de Brasil, el joven expresó su gratitud y entusiasmo ante la nueva etapa en su carrera deportiva, donde compartirá equipo con Pierre Gasly, consolidándose como una de las grandes esperanzas del automovilismo nacional.

Las declaraciones de Colapinto tras su confirmación

El piloto argentino, visiblemente emocionado, manifestó su alegría por la noticia. “Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que me están apoyando de chiquito para que yo llegue hasta acá”, afirmó Colapinto. A su vez, subrayó la tranquilidad y confianza que le brinda este nombramiento de cara al futuro. “Mi primer año como piloto titular me da tranquilidad, confianza, esa fuerza que necesitaba para estar relajado, concentrado en el fin de semana y no pensando si iba a estar o no en el siguiente”, aseguró.

El piloto argentino se mostró optimista sobre el futuro con Alpine. Anticipa una mejora significativa en el rendimiento del equipo a partir de 2026. “El 2026 va a ser un año mucho mejor, el auto es mucho más prometedor y tiene soluciones a los problemas que estamos teniendo este año”, señaló.

Además, reconoció las dificultades enfrentadas en la presente temporada, pero confía en el trabajo conjunto para superar los desafíos. “Estamos laburando mucho porque no estamos donde queremos estar, esta fue una temporada frustrante, pero ya estoy muy cómodo acá y con ganas de empezar de cero para ir sumando”, expresó.

El desarrollo del nuevo auto de Colapinto

El pilarense destacó la importancia de participar activamente en el desarrollo del nuevo monoplaza de Alpine para 2026 y afirmó que esta oportunidad le permitirá aportar su visión y contribuir a la mejora del rendimiento del equipo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares de Alpine para 2026 (Foto: Instagram @f1)

El joven piloto se refirió a los cambios que se avecinan en la Fórmula 1 con la nueva normativa. “No sé cómo serán, no sabemos cómo están los demás, pero ojalá se den bien las cosas porque con el equipo estamos trabajando desde hace muy temprano”, comentó.

El sueño de Colapinto de correr en Argentina

Colapinto manifestó su ferviente deseo de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina: “Uno de mis grandes sueños es correr en mi país, con la gente bancándome, creo que la F1 no se da cuenta de lo que sería eso, no tiene dimensión”, manifestó.

Franco Colapinto manifestó su sueño de correr en Argentina MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Y añadió que su deseo de ser piloto titular se intensificó con la idea de sentir nuevamente el aliento de los argentinos en Brasil. “Yo quería ser titular para volver a sentir a los argentinos acá en Brasil, ver a los fanáticos en las gradas, creo que si todo eso fuera en la Argentina sería una locura total. Ojalá que empiecen las conversaciones”, enfatizó.

La escudería celebró la incorporación de Colapinto Alpine

La visión de Alpine

La escudería Alpine celebró la incorporación de Franco Colapinto a su equipo y destacó su talento, potencial y rápida adaptación. “Desde su llegada a Enstone y su debut oficial con el equipo en el Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, Franco ha demostrado ser prometedor y con gran potencial, mejorando progresivamente a lo largo de la temporada. Además, ha desarrollado una excelente relación con el equipo y los ingenieros”, aseguró el equipo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.