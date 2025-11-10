El piloto Franco Colapinto generó una repercusión en las redes sociales tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate. El corredor de Alpine realizó un comentario en una publicación del club que mostraba a la cantante británica Dua Lipa durante su visita al estadio xeneize para presenciar el Superclásico del domingo. La interacción del deportista se viralizó rápidamente entre los seguidores de ambas figuras.

Qué dijo Colapinto sobre Dua Lipa

Franco Colapinto reaccionó de manera directa a una publicación en la cuenta oficial de Boca Juniors. El club compartió una fotografía de la artista junto al presidente de la institución, Juan Román Riquelme, acompañada de una frase de la cantante: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”.

Ante este posteo, el piloto de Pilar extendió una invitación especial a la intérprete: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”, escribió Colapinto en la red social. La sugerencia apunta a los próximos compromisos del piloto en la Fórmula 1. El siguiente Gran Premio del calendario se disputará el fin de semana del 23 de noviembre en Las Vegas.

La visita de Dua Lipa a La Bombonera

La cantante británica asistió el domingo al estadio de Boca Juniors para presenciar el Superclásico del fútbol argentino. Su estadía en el país culminó con su presencia en uno de los palcos de La Bombonera, donde observó la victoria del equipo local por dos a cero frente a River Plate. La artista vistió una camiseta de la selección argentina y estuvo acompañada por su círculo cercano.

Durante su visita, Dua Lipa recibió una camiseta de Boca de manos del presidente del club, Juan Román Riquelme. Una publicación en la cuenta de Instagram de la entidad deportiva documentó el momento con una imagen de ambos. “Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores”, destacó el texto que acompañó la fotografía.

El partido finalizó con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Tras el encuentro, la cantante fue al restaurante El Preferido, donde firmó autógrafos y reiteró sus elogios hacia la hinchada de Boca.

El festejo de Colapinto y su balance en Brasil

El piloto, un reconocido seguidor del club xeneize, celebró el triunfo de su equipo a la distancia. Además del comentario en la publicación de Dua Lipa, Colapinto compartió en sus redes una imagen de los goleadores Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos en pleno festejo, junto a la expresión “Vamooooo”. Antes de la carrera, el deportista había preferido no hablar del partido para evitar atraer la mala suerte.

El mismo fin de semana, Colapinto compitió en el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, donde finalizó en la decimoquinta posición. Luego de la competencia, agradeció el apoyo de los fanáticos argentinos que viajaron para alentarlo.

“Gracias a todos por estar. Fue un finde complicado, pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil. Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco”, expresó el joven piloto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.