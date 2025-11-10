Dua Lipa en La Bombonera: los mejores videos, el encuentro con Riquelme y qué dijo de la hinchada

Este domingo, en La Bombonera, Boca venció a River por 2-0 en una nueva edición del Superclásico. El partido que tuvo como gran protagonista a Exequiel Zeballos, quien convirtió un gol y dio una asistencia a su compañero Miguel Merentiel, contó con la presencia internacional de Dua Lipa que arribó al país para sus dos conciertos en el estadio Monumental y seguirá su gira por Chile y otros países de Sudamérica.

Dua Lipa y su familia asistieron al Superclásico

Desde su llegada al mítico estadio, la intérprete se llevó todos los flashes. Acompañada por su familia y amigos, Dua Lipa lució la nueva indumentaria de la selección argentina y se ubicó en uno de los palcos preferenciales, al costado del campo de juego.

¡PRESENCIA DE LUJO PARA EL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! Dua Lipa, lista para ver en La Boca el duelo entre el Xeneize y River. pic.twitter.com/aGRTM4C5x7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

En una jornada calurosa en la ciudad, la artista quedó conmovida con todo el contexto que rodea al Superclásico: el color de la hinchada, los cánticos desaforados y el obsequio de una camiseta de Boca personalizada con su nombre y el dorsal número 10, entregada, en persona, por Juan Román Riquelme, presidente de la institución, que le dio la cordial bienvenida a ella y a su familia.

Boca le obsequió una camiseta a Dua Lipa

Inmersa en la experiencia de vivir un Superclásico desde un palco, la cantante observó el comportamiento del hincha argentino que vive con mucha pasión y se mimetizó con el entorno, atreviéndose a golpear, con la palma de sus manos, el habitáculo que rodea a esta ubicación preferencial.

Dua Lipa disfrutó de una nueva edición del Superclásico

Tras disfrutar de una excelente actuación de Boca que anuló a River en el campo de juego y le propinó dos goles para una victoria memorable, la autora de los hits “Houdini” y “Training sesion”, entre otros, recibió la camiseta titular del Xeneize con la Diez en la espalda y su nombre grabada en ella.

El comentario de Dua Lipa tras observar el Superclásico

“Me encanta la energía, es perfecta la gente. Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores”, expresó la cuenta oficial de Boca en Instagram, haciendo alusión a una frase que dijo Dua Lipa horas más tarde, cuando asistió al restaurante porteño El Preferido y recibió el cariño de todos los fanáticos que la despidieron en sus últimas horas en el país.

Tras las dos funciones en River, la cantante seguirá su gira por Sudamérica en Chile, donde dará dos funciones el 11 y 12 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos; luego será el turno de visitar Brasil con otros dos shows en Sao Paulo y Río de Janeiro; su recorrido seguirá por Perú y Colombia el 25 y 28, respectivamente, y finalizará con tres fechas en México el 1,2 y 5 de diciembre.

El atrevido comentario de Colapinto sobre la presencia de Dua Lipa en La Bombonera

El piloto de Alpine, reconocido hincha del xeneize, dejó un comentario que no pasó desapercibido en las redes sociales de Boca Juniors.

Justamente en la foto que compartió Boca de Dua Lipa junto a Riquelme, el corredor de la Fórmula 1 escribió: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”.

Boca hizo referencia a la estadía de Dua Lipa y Colapinto no perdió la oportunidad de invitarla a una carrera

Tras ese comentario, Colapinto reaccionó también en sus redes. “Vamos”, agregó a una imagen donde se lo ve a Miguel Merentiel festejando con Exequiel Zeballos, los dos autores de los goles en la jornada dominical.

La próxima carrera del joven piloto será el 23 de noviembre en Las Vegas. ¿Aceptará Dua Lipa esa invitación?