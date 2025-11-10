El atrevido comentario de Franco Colapinto sobre Dua Lipa en La Bombonera y una invitación muy especial
El piloto argentino de Alpine, reconocido hincha del Xeneize, dejó unas palabras en la cuenta de Boca tras el triunfo ante River en el Superclásico; qué dijo y por qué se viralizó
Tras la carrera en el Gran Premio de Brasil, donde terminó 15°, Franco Colapinto se tomó un tiempo para ver el Superclásico entre Boca y River. El piloto de Alpine, reconocido hincha xeneize, ya había hablado en la previa a su carrera, donde aclaró que no diría nada del partido “para no ser mufa”. Sin embargo, después del triunfo del Xeneize 2-0 ante su clásico rival, dejó un comentario en las redes sociales que no pasó desapercibido.
La cuenta oficial de Boca Juniors compartió una foto de la cantante Dua Lipa junto al presidente Juan Román Riquelme. “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, decía el posteo, tomando las palabras de la británica en un video que se viralizó tras su salida a cenar después de estar presente en la cancha.
A raíz de esto, Colapinto reaccionó a ese posteo y no se guardó nada, tomándose el atrevimiento de extenderle una invitación a una de sus próximas carreras: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”. El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 será el fin de semana del 23 de noviembre en Las Vegas.
Reconocido hincha del Xeneize, el piloto de carreras esperó a la finalización del Superclásico para reaccionar en sus redes. “Vamos”, agregó a una imagen donde se lo ve a Miguel Merentiel festejando con Exequiel Zeballos, los dos autores de los goles en la jornada dominical.
También, en sus redes, el oriundo de Pilar agradeció el aliento de los fanáticos que se acercaron al país vecino de Brasil para presenciar la carrera en el circuito de Interlagos.
“Gracias a todos por estar. Fue un finde complicado, pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil. Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco”, destacó el joven piloto que culminó en la decimoquinta posición en el Gran Premio de Brasil.
