Murió Bruno Carlovich, hijo del histórico futbolista rosarino “Trinche”, asesinado en un robo

Este fin de semana murió Bruno Carlovich, hijo de Tomás “Trinche” Carloviche, el reconocido futbolista e ídolo rosarino que dejó su marca en los años 70 y 80. El hombre, que durante el último tiempo había tomado notoriedad pública porque se había postulado para el Concejo municipal de Rosario, sufrió un infarto, según consignaron los medios santafesinos.

Bruno había decidido involucrarse en la política local luego del asesinato de su padre en mayo de 2020 en un fatídico robo, un hecho que marcó profundamente a la familia. El hombre, que ahora tenía 49 años, había encabezado distintos reclamos en busca de Justicia por el deportista.

La causa de muerte, según confirmaron a Cadena 3 Rosario, fue un infarto. El edil Carlos Cardozo lo despidió: “Hoy toca despedir a Bruno Carlovich, un loco lindo que esta actividad nos hizo conocer y querer. Entusiasta de la militancia social y política, una persona positiva que te tiraba 100 ideas por día y que en los últimos tiempos transitamos juntos. Saludos a amigos y familia”.

Hoy toca despedir a Bruno Carlovich, un loco lindo que esta actividad nos hizo conocer y querer. Entusiasta de la militancia social y política , una persona positiva que te tiraba 100 ideas por día y que en los últimos tiempos transitamos juntos. Saludos a amigos y familia. ❤️💙 pic.twitter.com/tP45Ozmq2O — Charly Cardozo (@_charlycardozo) November 10, 2025

Condenaron a 33 años de cárcel al asesino del Trinche

En junio de 2023, la Justicia condenó a Juan Ariel “Bocachita” Maidana a 33 años de prisión, tras declararlo culpable del asesinato de “Trinche” Carlovich, ocurrida cuando le robaron su bicicleta en 2022. El crimen provocó una fuerte conmoción, no solo en Rosario, sino también a nivel nacional e internacional.

El 6 de mayo de 2020 a la tarde fue interceptado por dos ladrones que, como él, se movían en bicicleta. Uno de los delincuentes lo empujó para concretar el robo y el exjugador de Central Córdoba, convertido en una suerte de mito del fútbol argentino, cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento. Falleció tras estar dos días internado. Tenía 74 años.

La muerte de Trinche provocó una fuerte desazón en Rosario y en el mundo futbolístico. Se trataba de una leyenda viviente. Un exmediocampista que era considerado un crack, pero que nunca logró jugar en un equipo grande de primera división. Gran parte de su carrera la hizo en Central Córdoba de Rosario, donde sus restos fueron velados en el estadio en mayo de 2020.