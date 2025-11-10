Habló el joven de 20 años que fue agredido por Salas al finalizar el clásico entre Boca y River

Una vez finalizado el Superclásico entre Boca y River se viralizó una imagen del momento en que, fuera de sí, el jugador “millonario” Maximiliano Salas agredió a un joven que filmaba una selfie desde el césped de La Bombonera. “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme”, opinó el hincha xeneize de 20 años.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, dijo este lunes Uriel Hamra en diálogo con el canal TN. El simpatizante se volvió protagonista del clásico que ganó Boca por 2 a 0 cuando Salas, mientras se retiraba del campo de juego, le asestó un golpe.

Qué dijo el joven de 20 años que fue agredido por Salas al finalizar el clásico entre Boca y River

Hamra contó que vio el partido en la tribuna, pero que se metió a la cancha en el final “porque estaba abierta la puerta baja”. “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, agregó el joven intentando defender la actitud del delantero riverplatense.

Las imágenes, grabadas por un hincha y difundidas en redes sociales, captaron a Salas cuando agredía a un joven. El jugador de River le propinó una trompada por la espalda a un hincha de Boca que pasaba cerca filmando los festejos tras la victoria que depositó al club presidido por Juan Román Riquelme en la próxima Copa CONMEBOL Libertadores. Se ve que el muchacho se alejó corriendo del lugar.

La agresión de Maxi Salas a un particular tras la derrota en el superclásico

Imputado por la Justicia

Según pudo saber LA NACION, la Justicia le labró una acta de contravención a Hamra por ingresar de forma indebida al campo de juego (infracción al artículo 111 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires) y por incitar al desorden (artículo 119).

“Una vez finalizado el encuentro, un simpatizante ingresó al interior del campo de juego [de La Bombonera] sin autorización y, seguidamente, comenzó a insultar a los jugadores de River, incitando con ello al desorden”, indicó el parte oficial al que accedió este diario.

Un Boca más sólido ante un River a la deriva

Antes del incidente, claro, hubo un partido en La Bombonera que ganó en vibración hacia el final del primer tiempo, después de largos minutos sin novedades en ambas áreas. Sucedió que un Boca más entero, de cuerpo y mente, con algunas individualidades inspiradas y determinantes, le asestó otro duro golpe a un River sin alma, al que la renovación del contrato de Gallardo no le provocó ningún efecto positivo.

Claudio Ubeda y el abrazo con Leandro Paredes después de la victoria ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Millonario sigue a la deriva, con un entrenador que tendrá mano para estampar una nueva firma, pero le sigue faltando tacto para agarrar el timón. Premio doble y merecido para Boca: cortó la racha de dos derrotas consecutivas en el superclásico y se aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Las tribulaciones y los pesares quedaron para River, con ocho caídas en los últimos 10 diez partidos, una rodada cuesta abajo que sigue perforando el fondo.

Mientras tanto, el Xeneize ya tiene un lugar asegurado en los playoffs y, un poco más allá, evalúa si mantendrá como director técnico a Claudio Úbeda en 2026, año en que volverá al máximo certamen sudamericano de clubes, en busca del postergado séptimo trofeo.