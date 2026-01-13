El delantero del Santos, Neymar, concurrió este martes a la transmisión del encuentro entre las selecciones de Brasil y Perú por el Mundial de Naciones. Durante la cobertura del evento de la Kings League, el futbolista compartió detalles sobre una comunicación reciente con Lionel Messi. El astro brasileño reveló las intenciones del capitán argentino respecto a una posible visita a la sede del torneo en San Pablo.

Qué dijo Neymar sobre Messi que causó tanto revuelo

Neymar brindó la primicia sobre el actual atacante del Inter Miami: Messi le envió un mensaje privado para consultar sobre la organización del evento. El rosarino expresó su deseo de asistir a los encuentros definitorios del campeonato en tierras brasileñas. El exjugador del equipo catalán relató que su amigo escribió una pregunta puntual: “¿Puedo ir?“.

Messi y Neymar, dos que faltarán a una gran cita del fútbol sudamericano

La respuesta de Neymar ante la consulta de su excompañero fue afirmativa y veloz. El futbolista brasileño bromeó ante los micrófonos sobre la búsqueda de un lugar físico para el astro rosarino dentro de la cabina de prensa. El atacante de Santos confirmó la veracidad del contacto y aseguró que existe la posibilidad de que Messi arribe para las semifinales del torneo.

La noticia captó la atención total de los espectadores y desplazó el interés del partido que disputaban en ese momento Brasil y Perú. La goleada de la selección local por seis a uno quedó en un segundo plano frente a la potencial presencia del diez argentino en el Allianz Parque.

La relación de amistad entre los excompañeros del Barcelona

El vínculo entre ambos deportistas trasciende el ámbito profesional y los campos de juego. Neymar y Messi forjaron una unión estrecha durante su etapa exitosa en el Barcelona. En el club español integraron un tridente ofensivo histórico junto al uruguayo Luis Suárez. El destino deportivo los unió nuevamente años más tarde en las filas del PSG de Francia.

Neymar podría reunirse con Messi y Suárez en el Inter Miami tras la compra de una propiedad en Bal Harbour, Florida, por US$26 millones

El respeto mutuo surge en cada declaración pública y entrevista de prensa de ambos protagonistas. El futbolista brasileño transcurre actualmente su proceso de recuperación física tras una cirugía de ligamentos en su rodilla. Su meta principal es el regreso a las canchas para disputar el próximo mundial en Norteamérica.

La llegada del capitán argentino a la ciudad de San Pablo despierta un interés masivo entre los aficionados locales. El certamen de la Kings League ofrece un formato de entretenimiento distinto al fútbol tradicional y capta audiencias jóvenes a través de plataformas digitales.

El presente de la selección argentina en la competencia

El certamen internacional cuenta con la participación de 20 delegaciones de distintos países. La selección argentina tuvo un paso breve por la competencia tras una serie de resultados adversos. El equipo nacional quedó fuera de la disputa por el trofeo después de su derrota contra el seleccionado de Francia.

El marcador final fue de siete a cinco en favor de los europeos. El encuentro perteneció a la instancia conocida como last chance. Este segmento del torneo permite que los mejores terceros de la fase de grupos busquen un lugar en la llave de eliminación directa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.