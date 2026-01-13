Argelia, rival de Argentina, hizo una fuerte denuncia ante la FIFA

Mientras la selección argentina se prepara para el Mundial 2026 que se disputará en junio de este año, otros competidores atraviesan conflictos propios. Es el caso de Argelia, el primer rival que tendrá el equipo de Lionel Scaloni, que presentó una denuncia ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por el arbitraje de su liga.

El conjunto africano, que enfrentará a la Argentina el próximo 16 de junio, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras perder 2 a 0 ante Nigeria, en un partido que terminó con incidentes entre los jugadores.

Luego de ese encuentro, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) difundió un comunicado en su cuenta oficial de X en el que informó que realizó una denuncia formal ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA. En el texto, apuntó contra el arbitraje y sostuvo que sus decisiones “empañaron la imagen del fútbol internacional”.

#بيان

على إثر إقصاء المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، يودّ الاتحاد الجزائري لكرة القدم توجيه هذه الرسالة إلى أنصار المنتخب الوطني:

“La Federación Argelina de Fútbol hace un llamamiento a todos los aficionados argelinos para que muestren su solidaridad y se unan a la selección nacional, que está en una fase de reconstrucción y continúa su trabajo y desarrollo. En menos de cinco meses se avecinan acontecimientos importantes, entre ellos la final del Mundial, que exige unidad colectiva, tranquilidad y apoyo de todos”, expresaron en el comunicado publicado este lunes.

Y añadieron: “Los jugadores y miembros del cuerpo técnico demostraron compromiso y seriedad a lo largo de la competición, lo que merece el reconocimiento y el estímulo de toda la familia del fútbol nacional. Sin embargo, la Federación Argelina de Fútbol no puede ignorar las decisiones arbitrales del último partido, que suscitaron interrogantes y provocaron un descontento generalizado, ya que afectaron a la credibilidad del arbitraje africano y no sirven a la imagen del fútbol africano a nivel internacional".

Además de la denuncia, la federación solicitó la apertura de una investigación para “aclarar lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes de acuerdo con la normativa vigente”.

El partido terminó 2 a 0 a favor de Nigeria. SEBASTIEN BOZON - AFP

“Durante esta etapa se deben extraer los aprendizajes necesarios de esta participación, para fortalecer el trabajo realizado y prepararse para los desafíos que vienen, con el objetivo de regresar con un desempeño más fuerte y competitivo", afirmaron.

Y cerraron: “La Federación Argelina de Fútbol seguirá trabajando con constancia y determinación, poniendo a su disposición todas las capacidades humanas, técnicas y organizativas necesarias, para que la selección nacional siga estando entre los mejores equipos y sea un motivo de orgullo, alegría y honor para la juventud argelina".

El camino al Mundial

Argelia tiene alguna tradición mundialista y avanzó con cierta comodidad en las eliminatorias. Logró ocho triunfos, un empate y tan solo sufrió una derrota (con Guinea), en un grupo clasificatorio en el que también estuvieron Uganda, Mozambique, Botswana y Somalia.

Su jugador más nombrado y conocido, sin duda, es Riyad Mahrez, mediocampista de recursos ofensivos variados, sorprendió como líder de la coronación inesperada de Leicester en 2016, en la Premier League. Múltiple campeón con el City de Guardiola, a los 34 años, eligió ir a Al Ahli, de Arabia Saudita por una fortuna (cobra 60 millones de euros anuales).

CAIRO, EGYPT - JUNE 23: RIYAD KARIM MAHREZ celebrates scoring Algeria's second goal during the 2019 Africa Cup of Nations Group C match between Algeria and Kenya at 30th June Stadium on June 23, 2019 in Cairo, Egypt. (Photo by Visionhaus) Visionhaus - Getty Images Europe

Muchos de sus jugadores nacieron en Francia, pero eligieron la nacionalidad argelina. Ismael Bennacer es uno de esos casos. Nació en Arlés, en la Costa Azul francesa. Los dos países de sus padres se lo disputaron (Marruecos y Argelia), se quedó con este último. Tiene apenas 28 años, pero la trayectoria de un veterano por lo joven que comenzó. Ya jugó en Liga de Francia (Olympique de Marsella), Italia (Empoli y Milan) e Inglaterra (Arsenal), pero en la actualidad fue contratado por Dinamo Zagreb, de Croacia. Es un volante incansable.

También Rayan Aït-Nouri, nacido en Montreuil, Francia, tomó la opción por el pasaporte africano. Después de jugar en los seleccionados Sub 19 y Sub 21 de su país natal, cambió por la nacionalidad de sus padres y comenzó a jugar en Argelia.

El vínculo entre Petkovic y Scaloni

Argelia compartirá el Grupo J del Mundial 2026 con la Argentina, Austria y Jordania. El encuentro frente al conjunto de Lionel Scaloni se disputará el 16 de junio en el estadio Arrowhead de Kansas City. Su técnico es Vladimir Petkovic, nacido en Sarajevo, ex Yugoslavia, hoy Bosnia y Herzegovina.

Sucedió que en su etapa como entrenador de Lazio, Petkovic tuvo como futbolista al propio Scaloni, aunque acostumbraba a relegarlo al banco. Durante el sorteo del Mundial, el hombre nacido en Pujato contó su mala experiencia con el DT bosnio, aunque entre risas. “No me hacía jugar. Ahora voy a agarrarlo”, dijo entre risas el DT argentino tras el sorteo mundialista de principios de diciembre en Washington. "No jugaba nunca, de verdad. Siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí, al lado, para dar instrucciones“. Pero reconoció: “Tenía razón, igual: no estaba como para jugar”.