“Messi vendría en semifinales”: la revelación de Neymar sobre La Pulga que dejó a todos sin palabras

El Mundial de Naciones de la Kings League se celebra en Brasil durante este mes de enero y acapara la atención del público. En un formato atractivo, 20 selecciones forman parte de este evento que finalizará el próximo sábado en la final que se disputará en el Allianz Parque de São Paulo.

Uno de los invitados especiales a la transmisión de este evento fue Neymar, quien se encuentra recuperándose de una operación en su rodilla y tiene como objetivo jugar el próximo Mundial de los Estados Unidos.

Neymar confirmó que Messi le mandó un mensaje y abrió la posibilidad de que esté presente en el Mundial de Naciones x

Lo cierto es que Ney participó en la transmisión del partido entre Brasil y Perú y dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi esté presente en los partidos definitorios del certamen.

“Podes ver a Messi, a Luis Suárez, a Will Smith”, deslizó, a modo de chicana, el relator a Neymar, quien redobló la apuesta al asegurar que el capitán de la selección argentina lo llamó para poder presenciar el Mundial de Naciones.

“Me dijo que puede que venga a las semifinales”, retrucó el jugador del Santos, quien lanzó esa inesperada declaración. “¿Estas hablando del bajito?“, preguntó una persona en la cabina de transmisión, ironizando sobre la figura del argentino. ”De ese mismo", confirmó.

Desde el momento que Neymar mencionó a su amigo, con quien compartió plantel en Barcelona y Paris Saint Germain, el foco estuvo puesto en su posible presencia, dejando de lado lo que acontecía en el partido de Brasil contra Perú que terminó en victoria de los cariocas por 6-1.

La gran amistad entre Neymar y Messi hace posible la presencia del argentino en el Mundial de Naciones

“¿Lo llamaste? ¿Le mandaste mensaje?“, indagó otra persona en la transmisión. ”No. Él me mandó y me dijo: ¿Puedo ir?“, dijo. Luego, con su característico humor, lanzó: ”Yo le dije que sí, que iba a ver si había un hueco para que esté acá en la cabina".

A pesar de la eliminación de Argentina en el certamen, tras caer por 7-5 contra Francia en el “last chance”, instancia del certamen que reúne a los mejores terceros de cada grupo, la presencia del rosarino está sujeto a distintos tipos de variables.

La selección argentina cayó por 7-5 contra Francia

Hasta el momento la versión que Messi puede dar el presente quedó sujeta a estas declaraciones de Neymar, quien abrió una posible puerta para que el futbolista del Inter Miami deje por un momento sus vacaciones para arribar a la nación carioca.

Otro factor que puede influir directamente en la decisión del rosarino es la amistad que mantiene con Neymar. En reiteradas ocasiones, los dos jugadores se elogiaron en los medios de comunicación y eso se debe a la gran amistad que cultivaron en el Barcelona y el PSG, principalmente en el equipo culé donde formaron un equipo que pasó a la historia del fútbol con un tridente ofensivo compuesto por ellos dos y Luis Suárez.

A la espera de la confirmación oficial, desde Brasil se ilusionan con la presencia del ‘10′, quien le daría una popularidad inusitada a este Mundial que tiene sus propias reglas y lo alejan de lo convencional del fútbol.