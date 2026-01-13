En qué canal pasan Independiente vs. Everton por el torneo de verano 2026

El encuentro se disputa este martes a las 21 (horario argentino) en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata
Este martes, desde las 21 (horario argentino), Independiente y Everton de Chile se enfrentan en un amistoso de pretemporada, en el marco de la Serie Río de la Plata 2026. El encuentro se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
Durante este 2026 el Rojo, que el sábado pasado venció a Alianza Lima por 2 a 1, afrontará al menos tres torneos: Apertura, Clausura y Copa Argentina. En caso de ganar alguno de esos certámenes, tendrá el derecho de participar de alguno más: Trofeo de Campeones (ganador del Apertura vs. ganador del Clausura), Supercopa Argentina (ganador del Trofeo de Campeones vs. campeón de la Copa Argentina) o Supercopa Internacional (líder de la Tabla Anual vs. ganador del Trofeo de Campeones).
El club chileno, por su parte, también jugará tres torneos entre enero y diciembre: Campeonato Nacional, Copa de la Liga y Copa Chile. El segundo en cuestión es una de las novedades de la Primera División de su país para este año. Lo jugarán los 16 equipos de la máxima categoría, con una etapa de grupos y, luego, instancias de eliminación directa. El año pasado se salvó del descenso por apenas dos puntos, por lo que está obligado a mejorar.
Lo llamativo es que Independiente jugará dos partidos este martes, ya que por la mañana se enfrentó a Peñarol en un amistoso informal. Fueron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para los uruguayos).
Victoria amistosa frente a Peñarol en el Campeón del Siglo ✅️#Independiente se impuso por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra.— C. A. Independiente (@Independiente) January 13, 2026
Formación de #Independiente:
Joaquín Blázquez
Luciano Barros Ayala
Sebastián Valdez
Nicolás Freire
Jonathan De Irastorza
Pablo… pic.twitter.com/O3N0Xyl2gp
Independiente vs. Everton: cómo ver online
El amistoso está programado para este martes a las 21 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).
- ESPN Premium.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Everton. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.
