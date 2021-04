Qué dijo Wanchope Ábila sobre su extraña salida de Boca, en su presentación en el Minnesota United

Ramón Ábila fue presentado en el Minnesota United, su nuevo club en la MLS, y allí se explayó sobre su extraña y acelerada salida de Boca, donde a pesar de que el físico no lo acompañó, siempre respondió con goles, incluso hasta convertirse en el segundo mejor promedio de los últimos 10 años.

Consultado por un periodista acerca de si era su intención cambiar de club, el delantero fue contundente: “No era mi intención salir de Boca”, lo cruzó. Y le agregó misterio al asunto: “Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro por eso”.

“Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo, no me molestaba ni sentía presión, me gustaba y encantaba, lo disfruté muchísimo. Es un privilegio y lo que he logrado trataré de ponerlo al servicio de este equipo”, describió Ábila.

Welcome 𝗪𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼𝗽𝗲 🇦🇷 pic.twitter.com/Ekf1SOYurn — Minnesota United FC (@MNUFC) April 7, 2021

Cuando fue consultado acerca de qué era lo que más iba a extrañar, Wanchope no dudó: “Lo que más voy a extrañar es la gente, la hinchada. La pasión del club es única y mis compañeros. El día a día en Boca eso sí lo voy a extrañar, porque la hemos pasado muy bien”, respondió con una gran sonrisa.

Sobre su nuevo destino, el goleador reconoció: “Me imaginaba jugar en algún momento en Estados Unidos porque es una idea que siempre me atrajo. Es una liga muy competitiva con muchos equipos buenos y la verdad que es es algo que quería experimentar. Ojalá que nos vaya bien y después veremos como seguimos a partir de diciembre.”

Más allá de su silencio a la hora de dar detalles de por qué emigró al fútbol de Norteamérica, es sabido que Wanchope se sintió destratado en los últimos tiempos , donde a pesar de haber recibido el alta de una operación de hernia inguinal a la que fue sometido a mediados de enero, jamás volvió a ser convocado a un partido de Boca. Hasta su salida.

En su nuevo club volverá a compartir vestuario con Emanuel Reynoso. “Mi decisión de venir a Minnesota fue más que nada por el interés que mostró el club en mí, tanto el director deportivo como el cuerpo técnico y obviamente Bebelo. Que él la estaba pasando bien acá, le gustaba todo y el equipo había funcionado bien la temporada pasada eso también me importó. Estoy muy contento y agradecido tratando de encontrar la forma de explicarme un poco mejor y aprender de todo para que esto se haga más fácil y poder demostrar en la cancha”.

pool day w/ the boys pic.twitter.com/HUHvST0j0M — Minnesota United FC (@MNUFC) April 8, 2021

Sobre el volante cordobés destacó: “Con Bebelo nos conocemos desde 2018, cuando empezamos a jugar en Boca y la verdad que tenemos una gran relación porque nacimos en la misma ciudad y siempre nos hemos encontrado por diferentes motivos. Tenemos una linda amistad y al tener yo la oportunidad de venir a acá, él se comunicó conmigo para ponerme al tanto de lo que es el club, la ciudad y la verdad que me motivó a venir”.

En relación a su estado físico, el goleador dijo estar muy bien, aunque es consciente de que le falta rodaje: “Estoy bien físicamente, lo que no he jugado partidos oficiales pero si estuve entrenando hace como tres meses y medio. Obviamente tengo que conocer lo que el entrenador pide, a mis compañeros. Pero físicamente estoy muy bien y esperando sociabilizar con mis compañeros para el fin de semana que viene que arranca el torneo”.

Wanchope convirtió 36 goles en 83 partidos con la camiseta de Boca y su promedio fue el segundo mejor de los últimos 10 años Marcelo Endelli Pool Agencias

En relación a sus expectativas en Minnesota, se explayó: “Las proyecciones son las mejores. Tratar de ser un equipo competitivo, de pelear el campeonato, de ganarlo pero es muy prematuro decirlo sin haber arrancado el torneo. Entonces la idea es formar un buen equipo, un grupo fuerte y que pelee lo que compita hasta el final con chances de ser campeón. Me dijeron que es hermoso el nuevo estadio de Minnesota, muy lindo para ver el espectáculo y ojalá que esta temporada pueda volver el público y que la gente pueda ir a alentarnos”

Por último, se ilusionó con la vuelta olímpica: “No sé si tenemos presión por salir campeón, es un lindo desafío. Uno compite siempre para ganar, para salir campeón. Llego a un equipo que llegó a la final, que estuvo muy cerca y estamos trabajando por lo que pude ver para poder volver a pelear el torneo hasta el final y es el objetivo. Sé lo que puede dar Rey (Bebelo) y yo tengo una gran conexión con él y ponerlo al servicio del equipo es lo más importante”

