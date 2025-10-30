Qué es el Hard Rock Café Boca: el acuerdo que anunció Riquelme en la Bombonera

La Asamblea Extraordinaria de Representantes de Boca Juniors aprobó durante la madrugada de este jueves el acuerdo comercial para la instalación de un Hard Rock Café Boca en La Bombonera. La votación, con un resultado de 129 adhesiones y 59 rechazos, autorizó una concesión que convertirá la histórica confitería del club en un restaurante de la marca estadounidense. El presidente Juan Román Riquelme rubricó el convenio durante el Mundial de Clubes en Miami.

Cómo será el Hard Rock de la Bombonera

El proyecto cede a la firma Hard Rock la operación de un espacio de aproximadamente 900 metros cuadrados y se ubicará donde hoy funciona la vieja confitería del estadio. El diseño contempla un triple acceso: uno sobre la calle Brandsen 805, otro en la esquina con Del Valle Iberlucea y un tercero desde la tribuna popular baja del lado del Riachuelo. En la esquina se instalará una gran guitarra, ícono de la empresa.

Así sería la barra exterior del Hard Rock Bombonera que se ubicaría sobre la tribuna de socios de la Bombonera que da al Riachuelo, según el render que compartió el club xeneize en sus redes sociales (x.com/BocaJrsOficial)

El vínculo comercial aprobado tiene una duración de concesión por diez años, con una opción de prórroga automática por otra década. Este plazo excede el mandato de la actual dirigencia, motivo por el cual requería la validación de los representantes de la institución.

En términos económicos, el club recibirá el siete por ciento de la facturación total del restaurante. Este porcentaje incluye tanto el consumo gastronómico como la venta de merchandising. El contrato establece además un piso mínimo garantizado de 100.000 dólares anuales para Boca. Los estudios internos del club proyectan ingresos que podrían triplicar esa cifra. El monto representa una mejora sustancial frente a la concesión anterior, que reportaba cerca de 30.000 dólares anuales.

El vínculo comercial tiene una duración de diez años con opción a una prórroga automática por otra década

La inversión y las proyecciones del proyecto

La compañía estadounidense prevé una inversión inicial de US$ 2.000.000. Esos fondos se destinarán a las obras de remodelación y la puesta en marcha del local. La apertura del restaurante se proyecta para marzo o abril de 2026. Por su parte, Boca Juniors asumirá los trabajos estructurales necesarios para acondicionar el espacio.

Estas tareas incluyen la restauración de pisos y techos, mejoras en la instalación eléctrica y la creación de un acceso independiente. La dirigencia informó que estos trabajos son parte del plan general de mantenimiento del estadio y demandarán una erogación cercana a los 500.000 dólares.

Hard Rock tiene como objetivo posicionar el local de La Bombonera entre los tres más rentables y visitados del planeta y aspira a que compita con sus sedes de Londres y Nueva York. El restaurante proyecta servir alrededor de 100.000 cubiertos por año. Esa cifra podría significar para Boca ingresos por 350 millones de pesos anuales solo por el rubro gastronómico, sin contar la participación en la venta de productos oficiales. La marca tiene 175 locales y 34 hoteles distribuidos en 70 países.

El club recibirá el siete por ciento de la facturación total del restaurante y el merchandising

Cómo fue la votación en la Asamblea Extraordinaria

La sesión en el Salón Filiberto se extendió hasta cerca de la 1:30 de la madrugada de este jueves. El debate sobre la concesión del Hard Rock duró más de una hora, con preguntas, aclaraciones y explicaciones técnicas sobre los términos del contrato. El clima fue intenso pero ordenado. La tarde comenzó con un malestar generalizado por el apretujamiento de los socios que intentaban ingresar al recinto, que resultó pequeño para la cantidad de asistentes.

Antes del tratamiento del acuerdo, la asamblea trató otros temas. Se aprobó sin objeciones la memoria y balance anual, que registró un superávit de 35.500 millones de pesos, equivalentes a unos 28 millones de dólares. El patrimonio neto del club alcanzó una cifra histórica de 316.000 millones. También se rechazó un expediente disciplinario contra un socio. Unos minutos después de la medianoche, los presentes se unieron en un cántico para recordar a Diego Armando Maradona, que este jueves cumpliría 65 años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Pablo Lisotto.