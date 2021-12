La enérgica reacción del director de Mercedes tras la polémica maniobra de Max Verstappen contra Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, heptacampeón de la Fórmula 1, lucha palmo a palmo con el aspirante de Red Bull, Max Verstappen, por el anhelado título del mundo. Con maniobras al límite del reglamento y palabras cruzadas ante la prensa, ambos pilotos han elevado la tensión competitiva a un punto tal que incluso la habitual camaradería “pour la galerie” ha sido puesta a un lado.

A los múltiples toques registrados en el último Gran Premio de Arabia Saudita entre los dos excelsos corredores, en especial por parte de Verstappen a Hamilton, hay uno que en particular generó la impulsiva reacción de Toto Wolff, el carismático director ejecutivo de Mercedes. En la vuelta 37, Christian Horner, su colega de Red Bull, le dijo a Verstappen que le devolviera su lugar a Hamilton de manera “estratégica”.

Sin embargo, cuando Lewis se disponía a pasarlo, “Mad Max” frenó de manera abrupta y provocó el toque de Hamilton. “Lo acabo de golpear y mi ala está rota. No sabía lo que estaba pasando”, le dijo el experimentado deportista a los miembros del equipo. A su vez, desde la carpa le informaron: “No, está bien, se ve bien. Le han dicho que te dé el puesto”.

La transmisión oficial logró captar el momento en que ocurrió el choque, cuando Wolff abrió bien grande su boca, se levantó de la silla y tiró el intercomunicador al piso.

El grito desesperado de Toto Wolff ante una maniobra polémica Captura

Toto Wolff arroja sus auriculares Captura

El estado de ánimo del empresario cambiaría un rato después, cuando en un giro inesperado el piloto británico ganara la carrera que lo puso en la punta del campeonato e igualado en puntos con Verstappen. “Necesito volver a ver la carrera mañana porque ni siquiera me acuerdo de todo. Hemos ganado, hemos perdido, hemos ganado, hemos vuelto a perder y finalmente hemos ganado”, aseguró el accionista de 49 años una vez finalizada la reñida contienda.

En declaraciones a DAZN, Wolff no se guardó elogios hacia el equipo rival, y en especial, hacia el mismísimo Verstappen. “ Max es muy, muy duro . No hubo ninguna colisión, pero pudo haberlas. También ha manejado genial en la segunda salida. No tenía nada que perder”, concedió.

Lewis Hamilton festeja, mientras Verstappen se lamenta Hassan Ammar - AP

Por su parte, Hamilton se refirió a la accidentada carrera y afirmó que las reglas de los comisarios no han sido claras a lo largo de la temporada. “Esta no es la primera vez que tengo que evitar una colisión y sí, así es como me sentí en este momento. (...) Pero sabes, a veces dices cosas en caliente y luego más en frío tal vez te sientes diferente, pero en el momento, así es como se sentía”, dijo tras la carrera en Jeddah.