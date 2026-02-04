Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta y sorprendió a todos

Se sabe que el apellido Simeone está intimamente ligado al fútbol. No es para menos, ya que Diego “El Cholo” Simeone dejó un huella imborrable en el deporte, tanto como jugador como en su faceto de director técnico. Sin embargo, en una reciente entrevista televisiva Giuliano, el menor de los hijos del DT con Carolina Baldini, reveló que decidió no utilizar el apellido en el dorzal de su camiseta en el Atlético de Madrid y sorprendió al mundo con su determinación. “Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido”, aseveró el joven de 23 años.

En una de las últimas emisiones de Universo Valdano, el programa de entrevistas de Jorge Valdano en Movistar+, donde conversa con grandes futbolistas sobre sus carreras, Giuliano fue el invitado de honor. Junto al campeón del mundo México 86, hizo un repaso de corta pero prometedora carrera y explicó los motivos de por qué su casaca número 20 sólo dice “Giuliano”.

Giuliano participo del famoso ciclo de entrevistas conducido por Jorge Valdano (Foto: Movistar+)

“Me acuerdo cuando subí al filial, que por primera vez iba a tener un nombre en la camiseta. Siempre Gianluca se ponía ‘G. Simeone’, mi hermano más grande -Giovanni-, se ponía ‘Simeone’. Mi papá, ‘Simeone’, todo Simeone, Simeone. Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido. Fue una decisión que me costó”, aseguró el compañero de Julián Álvarez, que debutó en el primer equipo del Colchonero en 2022 de la mano de su padre.

“Puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó”, agregó. Al instante, Valdano le reprguntó con intriga: “¿Abstolutamente tuya esa decisión?“. La respuesta del jugador dejó a toda la audiencia atónita por su convencimiento: “La fui pensando, la hablé con familia, mi gente, mi novia. No te voy a mentir, había de todo. ‘Seguí llevando el apellido, no tu nombre´. Fue una decisión por qué quiero me conozcan cómo soy: Giuliano“.

Giuliano junto a su hermano Gianluca y su sobrino Faustino (Foto: @giulisimeone)

El peso del apellido Simeone es insoslayable dentro del mundo del fútbol. El Cholo debutó en Vélez Sarfield en 1987 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la selección argentina de la década del 90. Además, jugó en equipos importantes como Racing, Sevilla, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Lazio.

Como entrenador, tuvo pasos por Racing, Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo y Catania hasta llegar en 2011 a dirigir al primer equipo del Atlético de Madrid, tarea que lleva hasta hoy en día.

Los tres hijos del Cholo y Carolina Baldini siguieron los pasos de su padre. Giovanni Simeone, de 31 años, debutó en River y tiene una carrera prolífica en el fútbol italiano, donde salió campeón con el Napoli. Gianluca, de 27 años, dejó rápidamente su carrera futbolista y ahora se dedica a la representación.

El joven de 23 años fue "blindado" por el Atlético de Madrid (Foto: @giulisimeone)

Giuliano por su parte ya empezó a mostrar todo su talento en el fútbol. Con varias convocatorias a la selección argentina, el joven se ilusiona con participar de la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, Atlético de Madrid oficializó en enero su renovación de contrato hasta junio de 2030 y le puso una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una de las más altas del fútbol europeo, por lo que la apuesta del club por su figura es total. Con este presente, Giuliano puede entusiasmarse con dejar su nombre grabado en la historia del fútbol, tal como lo intenta con su camiseta.