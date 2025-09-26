Lewis Hamilton enfrenta un difícil momento personal, ya que su perro Roscoe, compañero inseparable durante 12 años, se encuentra hospitalizado con un grave cuadro de salud. La noticia la dio a conocer el propio piloto a través de sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores que “recen por él”. La situación generó preocupación entre sus fanáticos y el mundo del deporte.

¿Qué le pasó al perro de Lewis Hamilton?

El bulldog inglés, una figura conocida en redes sociales y en los paddocks de los distintos los Grandes Premios de F1, atraviesa un complicado cuadro de salud. Hamilton compartió en Instagram una imagen de Roscoe en una cama de hospital veterinario, cubierto con mantas y rodeado de cables.

Hamilton contó que su perro tiene neumonía; actualmente está en coma y el piloto reconoció que no sabe si va a despertarse (Foto: Instagram @lewishamilton)

“Fueron unas horas aterradoras, por favor mantengan a Roscoe en sus pensamientos y recen por él”, expresó el deportista en su cuenta de Instagram, donde tiene 40.6 millones de seguidores.

La situación de Roscoe no muestra mejoría; Hamilton explicó que el perro contrajo neumonía y experimentó dificultades respiratorias. “Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró. Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma”, detalló.

Lewis Hamilton expresó su preocupación por la salud de su perro (Foto: Instagram @lewishamilton)

El piloto expresó su angustia ante la incertidumbre sobre el futuro de su mascota: “No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo”. Las palabras estuvieron acompañadas por fotos de Roscoe en la camilla del veterinario, con asistencia intravenosa y oxígeno.

El mensaje del piloto inglés generó una ola de apoyo en Instagram, con más de tres millones de ‘Me Gusta’ y comentarios de aliento. Frases como “Le mando abrazos y buenos deseos a Roscoe”; “Pensamientos y oraciones”; “Le mando mucho amor y oraciones”; “Estamos con vos”; “Mejorate pronto Roscoe” y “Pobre Roscoe, muchos pensamientos positivos para él y un abrazo para vos”, inundaron la publicación.

El desesperado pedido de Lewis Hamilton por el estado de salud de su mascota

La historia de Lewis Hamilton y Roscoe

El bulldog acompaña a Lewis Hamilton desde hace 12 años y se convirtió en una figura conocida en los Grandes Premios, debido a su habitual presencia en los paddocks. Su carisma, sin lugar a dudas, lo convirtió en un personaje querido por los fanáticos de la Fórmula 1.

El animal posee una cuenta de Instagram con 1.3 millones de seguidores, donde se describe como “un bulldog vegano” aficionado a los viajes, los juegos con pelotas, el frisbee y el tenis. Sus publicaciones suelen mostrar su estilo de vida saludable y sus divertidas aventuras junto a Hamilton.

El bulldog y Hamilton llevan 12 años al lado (X: @roscoelovescoco)

En una entrevista con la revista Vogue, Hamilton describió a Roscoe como un perro amigable y tranquilo. “Cualquiera puede acercarse a él desde cualquier lugar. Nunca atacó a nadie. Es súper tranquilo. No se vuelve loco con otros perros. Es probablemente el perro más tranquilo que existe, de verdad, hasta que ve una pelota“, reconoció. La personalidad de Roscoe lo convirtió en un miembro más de la familia de Hamilton, ganándose el cariño de todos los que lo conocen.

