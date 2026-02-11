Franco Colapinto manejó el nuevo monoplaza de Alpine este miércoles en el circuito de Sakhir, durante la jornada de apertura de los entrenamientos oficiales de la máxima categoría. La actividad en Bahréin marcó el inicio de la preparación para el calendario anual con la participación de las principales escuderías del mundo.

Qué pasó con el nuevo auto de Franco Colapinto en la pista de Bahréin

El vehículo del corredor bonaerense sufrió un desperfecto mecánico que detuvo su marcha tras una hora y media de acción en el trazado asiático. Colapinto detuvo el modelo A526 con motorización de Mercedes en el ingreso de la horquilla correspondiente a la curva ocho. El incidente provocó una bandera roja inmediata para garantizar la seguridad en el sector.

La falla mecánica ocurrió tras una hora y media de actividad en el trazado de Bahréin (AP Photo/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

Los operarios de pista retiraron la unidad con una grúa y la trasladaron hacia el sector de garajes de la escudería francesa. Los mecánicos revisaron los sistemas del coche y el piloto retomó la actividad diez minutos después de la reanudación de la sesión. El representante nacional realizó 16 vueltas antes del fallo técnico en la superficie asfáltica.

Colapinto utilizó neumáticos duros para estos giros iniciales y buscaba comenzar la vuelta número 17 cuando ocurrió el problema a la salida de los boxes. Una vez que el personal técnico solucionó la avería, el vehículo regresó al circuito para continuar con el programa de trabajo previsto.

Cómo continúa el cronograma de pruebas en Sakhir

Los tests de pretemporada en Bahréin durarán hasta este viernes con jornadas divididas en dos turnos. El primer bloque de actividad ocurre entre las 4 y las 8, mientras que el segundo turno se desarrolla de 9 a 13 según el horario de Argentina. La planificación de Alpine estableció que Colapinto ocupe el asiento del monoplaza durante las mañanas. Pierre Gasly, compañero del argentino, toma el relevo para las pruebas vespertinas.

El cronograma indica que el piloto francés tendrá la responsabilidad total de conducir el coche este jueves. Colapinto volverá a subir al vehículo el viernes para el cierre de la participación de la escudería en esta etapa de ensayos. La categoría programó otra instancia final de pruebas entre el 18 y el 20 de febrero en este mismo escenario. Estas jornadas anteceden al viaje de los equipos hacia Australia para la primera competencia oficial del campeonato.

Cuáles fueron los resultados de la primera tanda en Sakhir

Max Verstappen registró el tiempo más veloz de la mañana inaugural con una marca de 1m 35,433s. El piloto de Red Bull lideró la tabla de posiciones durante la mayor parte de la sesión matutina. La jornada presentó dificultades de adherencia para varios protagonistas en el asfalto. Lewis Hamilton protagonizó un trompo con su Ferrari y Verstappen bloqueó sus neumáticos en la primera curva del circuito antes de continuar su marcha.

Oscar Piastri finalizó en el segundo lugar con su coche de McLaren a una diferencia de 0,169 segundos respecto al puntero. George Russell ubicó a su Mercedes en la tercera posición con una brecha de seis décimas sobre el mejor tiempo. La lista de los cinco mejores incluyó a Hamilton y al francés Esteban Ocon con el equipo Haas.

La estructura de Alpine sumó kilómetros previos en el autódromo de Barcelona antes de llegar a este trazado. Franco Colapinto acumuló 60 vueltas en la jornada inicial de España, cifra que equivale a 279 kilómetros de recorrido. El cierre de aquella semana sumó otros 58 giros adicionales para alcanzar 270 kilómetros de datos para los ingenieros.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.