Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Argentina Open 2026 sigue este miércoles 11 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con cinco partidos de la primera y segunda ronda del certamen individual masculino. Todos los juegos se disputan en el court Guillermo Vilas y en el Estadio 2 y se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

En el escenario principal, donde se desarrollan cuatro choques de octavos de final, la jornada se abre a las 13 con el choque entre argentinos de Román András Burruchaga vs. Tomás Etcheverry (7°). A continuación, desde no antes de las 15.30, el checo Vit Kopriva juega con el italiano Mateo Berrettini (8°); desde no antes de las 18.30 se presenta el campeón defensor, el brasileño João Fonseca (3°), contra el chileno Alejandro Tabilo; y en el último turno, desde no antes de las 20, Francisco Cerúndolo (1°) debuta vs. el boliviano Hugo Dellien (Q).

El cronograma del tercer día de actividad en el Argentina Open

El otro partido del tercer día de actividad en el barrio porteño de Palermo es el último de la primera ronda y lo protagonizan Mariano Navone vs. el estadounidense Emilio Nava en el estadio N° 2.

Cuadro del Argentina Open 2026

El cuadro del Argentina Open 2026 se desarrolla hasta el domingo, en Palermo, Buenos Aires

Tabla de campeones del Argentina Open

David Ferrer (España) - 3

Carlos Moyá (España) / Dominic Thiem (Austria) / Casper Ruud (Noruega) - 2

Nicolás Massú (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Guillermo Coria (Argentina) / Gastón Gaudio (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Juan Mónaco (Argentina) / Tomy Robredo (España) / Juan Carlos Ferrero (España) / Nicolás Almagro (España) / Rafael Nadal (España) / Alexandr Dolgopolov (Ucrania) / Marco Cecchinato (Italia) / Diego Schwartzman (Argentina) / Carlos Alcaraz (España) / Facundo Díaz Acosta (Argentina) / João Fonseca (Brasil) - 1

El brasileño João Fonseca intentará defender el título que logró en 2025 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club Roberto Castro/Argentina Open

Todos los campeones del Argentina Open

2025: João Fonseca (Brasil).

2024: Facundo Díaz Acosta (Argentina).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Casper Ruud (Noruega).

2021: Diego Schwartzman (Argentina).

2020: Casper Ruud (Noruega).

2019: Marco Cecchinato (Italia).

2018: Dominic Thiem (Austria).

2017: Alexandr Dolgopolov (Ucrania).

2016: Dominic Thiem (Austria).

2015: Rafael Nadal (España).

2014: David Ferrer (España).

2013: David Ferrer (España).

2012: David Ferrer (España).

2011: Nicolás Almagro (España).

2010: Juan Carlos Ferrero (España).

2009: Tomy Robredo (España).

2008: David Nalbandian (Argentina).

2007: Juan Mónaco (Argentina).

2006: Carlos Moyá (España).

2005: Gastón Gaudio (Argentina).

2004: Guillermo Coria (Argentina).

2003: Carlos Moyá (España).

2002: Nicolás Massú (Chile).

2001: Gustavo Kuerten (Brasil).

David Ferrer es el máximo campeón del Argentina Open con tres títulos Sergio Llamera/Aregntina Open - LA NACION

El certamen, como tal se disputa y se lo conoce en la actualidad, se desarrolla desde 2001, por lo que acumula 24 ediciones. Sin embargo, en la Argentina se realiza un campeonato ATP desde 1893 el cual fue modificando su nomenclatura y, también, organizadores. En 1973 se llevó a cabo la primera edición de la Era Abierta y, teniendo en cuenta desde el primer torneo que se celebró en nuestro país, el máximo ganador es Guillermo Vilas con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos. Los españoles Carlos Moyá y David Ferrer tienen tres coronas cada uno y otros cinco tenistas se quedaron con el premio mayor un par de veces.