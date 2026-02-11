Primera prueba en el circuito de Sakhir, Bahréin, en el inicio de la temporada de la Fórmula 1 y Franco Colapinto no tuvo la mejor de las experiencias. Un problema técnico detuvo al auto en plena pista, pero después de casi una hora de incertidumbre, y tras ser removido por una grúa y revisado por su equipo, el piloto argentino de Alpine regresó a la práctica.

Transcurrió una hora y media de actividad desde el inicio de la prueba oficial cuando Colapinto, al frente de su A526 con nuevo motor de Mercedes, quedó frenado en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista, lo que provocó que saliera la bandera roja.

Tras no poder hacerlo arrancar en varias oportunidades, el vehículo fue retirado por una grúa hasta donde se encontraba el equipo de la escudería francesa para que, luego de poco menos de 10 minutos, se reanudara la prueba.

Fórmula 1: Franco Colapinto probó su nuevo auto en la pista de Bahréin y tuvo una falla mecánica

Según el medio Motorsport, hasta el momento del problema técnico, el argentino había completado 16 vueltas con neumáticos duros y se disponía a recorrer la número 17 en su regreso a la pista a la salida de boxes.

Los test de pretemporada se extenderán este miércoles en dos horarios (de 4 a 8 y de 9 a 13, horario de Argentina) y continuarán jueves y viernes. Según la planificación de la escudería Alpine, Colapinto sería el primer piloto del equipo en salir a pista, mientras que su compañero Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión de la tarde.

Este jueves, la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés y, finalmente, el viernes, Colapinto volverá a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda de pruebas.

En las pruebas previas realizadas en Barcelona, Colapinto acumuló un importante rodaje a bordo del Alpine A526. Allí completó 60 vueltas en la primera jornada, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 en el cierre de la semana, sumando 270 kilómetros más, en un contexto de fuerte hermetismo impuesto por la Fórmula 1.

Tras esta primera tanda en Sakhir, la categoría afrontará una última instancia de tests entre el 18 y el 20 de febrero, también en Bahréin, antes de viajar a Australia para el arranque oficial del calendario.