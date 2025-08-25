Qué pasó con Medvedev en el US Open

Daniil Medvedev perdió en la primera ronda del US Open 2025 ante el francés Benjamin Bonzi en el estadio Louis Armstrong tras la interrupción de fotógrafo en pleno match point. El incidente desató la furia del tenista ruso y generó un escándalo en el partido.

Cómo fue la interrupción del fotógrafo en el partido

El incidente se produjo cuando Bonzi lideraba el quinto set 5-4. Tras un primer servicio fallido del francés, un fotógrafo abandonó su posición y comenzó a caminar por el costado de la cancha en pleno match point. El juez de silla, Greg Allensworth, le ordenó retirarse y, debido a la distracción, concedió al tenista francés la repetición del saque.

Medvedev se salió de control en el US Open luego de que un fotógrafo interrumpiera el partido y se repitiera el primer servicio para Bonzi

La reacción de los jugadores ante la interrupción

La decisión del juez desató la furia de Medvedev, quien se acercó a la silla para protestar airadamente. “¡Quiere irse a casa, chicos! No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, ¡no por hora!”, gritó el ruso a los micrófonos, refiriéndose al árbitro. Más tarde, en conferencia de prensa, aclaró: “No estaba molesto con el fotógrafo, sino con la decisión. El retraso fue de cuatro segundos y medio, no creo que eso justifique repetir el servicio”.

Benjamin Bonzi, visiblemente desconcertado por la situación, observó cómo la tensión retrasaba el juego durante más de seis minutos. Tras cerrar el partido con parciales de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4, el francés lo definió como “la mejor victoria” de su carrera y sostuvo que “fue un partido loco”.

“La regla es clara: si alguien entra en la cancha entre dos servicios, se repite el primero. No era mi decisión. Daniil empezó y echó leña al fuego”, señaló sobre la polémica.

Benjamin Bonzi celebra su victoria sobre Daniil Medvedev en el US Open 2025 (Fuente: @usopen)

La sanción del fotógrafo tras el incidente

Un portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el fotógrafo fue escoltado fuera del estadio y se le revocó la acreditación al torneo.

Otros incidentes que protagonizó Medvedev

Medvedev ya tiene antecedentes de comportamientos polémicos en el US Open. En 2019, también en el Louis Armstrong, fue multado con 9000 dólares tras arrebatarle la toalla a un alcanzapelotas, lanzar su raqueta en dirección al juez Damien Dumusois y dedicarle un gesto obsceno al pasar junto a la silla. En esa ocasión, el ruso respondió a los abucheos y sostuvo que lo inspiraban a jugar mejor.

Los argentinos que compiten en el US Open 2025

Son ocho los tenistas argentinos que participan en el cuadro principal del US Open 2025, siete hombres y una mujer. Entre ellos, destacan Francisco Cerúndolo (19°), Sebastián Báez (40°), Camilo Ugo Carabelli (43°), Francisco Comesaña (54°), Tomás Etcheverry (58°), Mariano Navone (74°), Federico Gómez (206°) y Solana Sierra (75°), quienes buscarán dejar en alto el nombre de Argentina en el último Grand Slam de la temporada.

Sebastián Báez enfrentará al sudafricano Lloyd Harris instagram.com/atp250tiriacopen

Hoy, lunes 25 de agosto, Sebastián Báez tendrá su debut frente al sudafricano Lloyd Harris a las 12:00 PM (horario argentino). Más tarde, será el turno de Federico Gómez, quien se medirá con el británico Jack Draper, aproximadamente a la 1:10 PM y el día terminará con la participación de Francisco Comesaña, que jugará contra el estadounidense Alex Michelsen, alrededor de la 1:40 PM.

