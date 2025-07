¿Qué pasó en la fiesta de Lamine Yamal?

La fiesta de cumpleaños número 18 de la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se convirtió en un foco de acusaciones. Lo que prometía ser una celebración exclusiva con más de 200 invitados, entre futbolistas, artistas e influencers, derivó en una serie de polémicas. Desde denuncias por la participación de personas de talla baja hasta revelaciones sobre ofrecimientos económicos a influencers, la fiesta de Yamal generó un debate público.

Lamine Yamal en su fiesta de cumpleaños

¿Qué ocurrió exactamente en la fiesta de Yamal?

La polémica se desató tras la denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que cuestionó la participación de personas de talla baja en la fiesta. La ADEE considera que esta práctica incumple normativas vigentes y refuerza estereotipos dañinos. A esta denuncia se sumaron las declaraciones de la influencer Claudia Calvo, quien afirmó que los organizadores le ofrecieron entre 10.000 y 20.000 euros por asistir y convocar a otras mujeres con ciertas características físicas.

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

¿Cuál fue la reacción de Lamine Yamal ante las críticas?

Tras la denuncia de ADEE, Yamal optó por el silencio en un primer momento. Luego, reapareció en sus redes sociales con publicaciones que mostraban detalles del evento, sin hacer referencia directa a la polémica. Compartió un video con la frase “Solo un minuto, disfrútalo”, donde se apreciaba el ambiente lujoso de la fiesta. En las imágenes, se lo vio con un traje blanco, una rosa roja, joyas doradas y un bastón brillante. Más tarde, publicó un mensaje sutil: “Gracias a todos por las felicitaciones y por la celebración de ayer, mi Dios os bendiga a todos”.

En medio de la polémica, Lamine Yamal mostró todos los detalles de su exclusiva fiesta de cumpleaños

¿Qué medidas tomó la Asociación de Personas con Acondroplasia?

La ADEE anunció que llevará adelante acciones legales y sociales para defender la dignidad del colectivo. La asociación considera que la participación de personas con enanismo en la fiesta de Yamal perpetúa estereotipos y atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad. La presidenta de ADEE, Carolina Puente, declaró: “Es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas”.

Los artistas de talla baja que se registraron en la fiesta de Lamine Yamal

Las declaraciones de la influencer Claudia Calvo sobre la fiesta

Calvo denunció que los organizadores de la fiesta le ofrecieron una suma importante de dinero por su presencia y por “reclutar” a otras mujeres. Según su relato, se buscaban mujeres con ciertas características físicas, como la talla del busto o el color del pelo. Calvo calificó la propuesta como “indecente” y la rechazó. Además, denunció intentos de hackeo en sus redes sociales tras hacer públicas sus afirmaciones.

Claudia Calvo denunció que le ofrecieron entre 10.000 y 20.000 euros para asistir a la fiesta de Lamine Yamal

¿Cómo reaccionó Claudia Calvo tras sus primeras declaraciones?

Horas después de sus primeras acusaciones, Calvo publicó un mensaje en su Instagram en el que bajó el tono a sus afirmaciones. Escribió: “Quiero dejar en claro de forma oficial que yo no he hablado nada más que de lo que se me ha informado a mí, y en ningún momento he hablado o nombrado a alguien con dichas acusaciones y que todo es presuntamente, ya que no está demostrado con imágenes o pruebas tangibles, y pido perdón si se ha malinterpretado mi testimonio. Soy mera informante”.

El descargo de la influencer Claudia Calvo en su cuenta de Instagram

¿Qué tipo de personalidades asistieron a la fiesta?

La fiesta de Yamal contó con la presencia de numerosas celebridades del mundo del fútbol, la música y el entretenimiento. Entre los invitados se encontraban futbolistas como Lewandowski, Gavi y Balde, además de artistas como Quevedo, Lola Índigo, Bad Gyal y Ozuna. También asistieron influencers como TheGrefg, IlloJuan y Marta Díaz. La música estuvo a cargo de Chimbala y la Bresh, la popular fiesta argentina.

El cantante dominicano Chimbala fue parte del espectáculo musical que formó parte de la celebración del cumpleaños de Lamine Yamal

