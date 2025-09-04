Qué se sabe del estado de salud de Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, permanece internado en la clínica Fleni desde el lunes, ingresado al centro médico tras detectarse una infección urinaria. El plantel se entrenó el miércoles en Ezeiza sin su presencia, mientras los médicos evalúan su evolución y determinan el tratamiento adecuado.

El diagnóstico y el tratamiento de Miguel Ángel Russo

Miguel Russo se encuentra internado debido a una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas. Los médicos decidieron mantenerlo bajo observación para asegurar un seguimiento constante y acelerar su recuperación, donde recibe medicación endovenosa y se aguardan los resultados del urocultivo para determinar el tratamiento específico.

Debido a una infección urinaria, Miguel Ángel Ruso continua internado JAVIER GARCIA MARTINO - Prensa CABJ

El entrenador ingresó a la clínica el lunes para un chequeo general. Si bien inicialmente se informó que se trataba de una visita de rutina, ya se había notado su estado de salud deteriorado. Durante los estudios, los análisis de orina arrojaron resultados preocupantes, lo que llevó a la realización de un urocultivo para identificar el tipo de bacteria causante de la infección.

Los antecedentes de salud de Miguel Ángel Russo

El DT de Boca Juniors cuenta con antecedentes de salud delicados. En 2017, se le diagnosticó cáncer de vejiga y, durante la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Además, durante su internación, contrajo una bacteria resistente a muchos antibióticos, lo que complicó su situación.

Otro motivo de inquietud es que, en las últimas semanas, Russo mostró signos evidentes de fatiga, incluso durante los entrenamientos y las charlas con sus colaboradores. El fin de semana, durante el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, se lo vio somnoliento. Según allegados al entrenador, Russo venía mostrando debilidad, fragilidad y cierta desorientación.

Miguel Ángel Russo tuvo un episodio de somnolencia durante el partido que Boca enfrentó a Aldosivi

La postura oficial de Boca Juniors

En Boca Juniors, predomina la cautela. Tras este episodio, y situaciones similares que se sucedieron en las últimas semanas, el club parece haber tomado conciencia de la atención que requiere el entrenador. “Lo importante es que Miguel esté bien y haga lo que le indiquen los médicos. Cuando él se recupere, se sumará, pero lo fundamental ahora es su salud”, fue la respuesta oficial del club ante una consulta de LA NACION.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, se comunicó con Russo para manifestarle su apoyo. Los médicos del club se pusieron a disposición del entrenador y su familia.

Frente a la ausencia de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda ocupará su lugar JAVIER GARCIA MARTINO - Prensa CABJ

Mientras Miguel Russo se recupera, su asistente Claudio Úbeda está a cargo del equipo. Úbeda dirigió la práctica del miércoles en Ezeiza y se comunicó telefónicamente con Russo antes del entrenamiento.

¿Cuándo se estima que Russo volverá a dirigir?

Por el momento, no hay una fecha definida para el regreso de Miguel Russo a la dirección técnica de Boca Juniors. La prioridad es su recuperación y el cumplimiento de las indicaciones médicas. El entrenador insiste en volver cuanto antes, pero su salud es lo prioritario.

Ricardo Rosica, secretario general de la institución, declaró hace algunas semanas: “Está bárbaro y nos contagia esa fuerza que tiene a pesar de lo que le ha tocado pasar”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Leandro Contento