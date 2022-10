Quién era Ricardo López, el jefe de prensa de Argentino de Merlo que murió tras ser atacado por la familia de una jugadora

escuchar

El mundo del fútbol está conmocionado por lo que ocurrió con Ricardo López, jefe de prensa y dirigente de Argentino de Merlo. Después del accidente automovilístico en el que se vio involucrado y que terminó con la vida de la futbolista Giuliana Gómez, el hombre fue atacado en el hospital por familiares de la jugadora. Tras su muerte, se confirmó que no falleció por los golpes. Sin embargo, más allá de eso, las muestras de dolor de sus amigos y conocidos se multiplicaron.

La agresión fue con impactos de puño y con un tubo de oxígeno. Todo ocurrió mientras el hombre de 75 años continuaba en observación en un centro de salud de Baradero. A partir de su fallecimiento, no tardaron en llegar los mensajes de condolencias y las muestras de cariño por parte de quienes lo conocieron.

En diálogo con LA NACION, Martín Iglesias, exjugador de Argentino de Merlo, recordó el trato y el vínculo que tenía con López. Con dos ciclos en el club, llegó a jugar más de 100 partidos y pasó cinco años de su vida allí.

Al consultarle sobre su recuerdo, habló muy bien tanto de su relación personal como del trato que tenía con el plantel y cuerpo técnico. “Era una persona muy querida, siempre fue muy respetuoso. Nosotros lo queríamos mucho. Era un fenómeno de tipo para el cuerpo técnico y los jugadores, contábamos mucho con él”, comentó con respecto al tiempo que compartieron en Argentino de Merlo.

Por otra parte, la buena relación permaneció incluso después de su salida del club y por ese vínculo lo afectó mucho su muerte: “Me ha tocado volver a jugar en contra de Argentino y ser recibido por él con un abrazo. Me enteré de esta noticia y me pareció espantoso. Fue algo que me puso muy triste”.

Ricardo López fue atacado por familiares de Giuliana Gómez, la futbolista fallecida en el accidente, y murió Facebook

Antes de ser jefe de prensa y dirigente de Argentino de Merlo, Ricardo entró a trabajar en el club como electricista. Carlos Despres, exempleado del club, trabajaba allí cuando López comenzó su estadía. Según su testimonio a este medio, lo definió como “muy buena persona” y “responsable”. “El club es una familia y él era familia”, definió sobre el vínculo que tenía con él.

Además, se mostró sorprendido por el accidente y aseguró que el fallecido no tenía ningún problema de salud ni condición que pudiera complicar su aptitud para conducir. Junto con el lamento por la noticia, remarcó su importancia dentro del club y el cariño que le tienen todos allí.

En esa misma línea se expresó Argentino de Merlo en sus redes sociales, después de que se conoció la noticia. “Lamentamos informar el fallecimiento del señor Ricardo López, dirigente y jefe de prensa de nuestra institución. No tenemos palabras para expresar el profundo dolor que nos provoca esta pérdida, acompañamos a su familia y amigos en este duro momento”, escribió el club en Facebook.

El accidente se produjo el sábado 8 de octubre, cuando López, Gómez y otras tres jugadores de Argentina de Merlo se trasladaban por un partido ante Atlético de Rafaela. Luego de un duro comunicado contra el club por no contar con transporte para el plantel, ocurrió la agresión de los familiares de la futbolista en el centro de salud.