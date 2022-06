Quién es Alexia Putellas, la deportista que fue furor por su presentación en la televisión española

Alexia Putellas es, sin lugar a dudas, la jugadora de fútbol del momento. Su actualidad en el FC Barcelona y su ascendencia en todo el espectro deportivo la convirtieron en una celebridad del deporte. Pero, sus récords no solamente se disputan en un campo de juego, sino que también exceden las líneas de cal. El pasado jueves, fue invitada al programa televisivo El Hormiguero 3.0, emitido por la Antena 3 y los números que arrojaron su entrevista sorprendieron a los productores y a los presentes.

En primer lugar, Putellas se convirtió en la primera integrante de la selección femenina de España al concurrir a ese espacio televisivo y el impacto que generó en los televidentes fue tan grandilocuente que llegó a la cifra de 4.8 millones de espectadores únicos prendidos a la entrevista que le realizó el periodista Pablo Motos.

La visita de Alexia Putellas a El Hormiguero

Dentro del temario de preguntas, Motos analizó la performance de la mediocampista de 28 años que se quedó con el galardón del Balón de Oro en 2021 y justamente sobre ese evento, hizo hincapié en el outfit que llevó, con la particularidad de tener una similitud con el traje de Lionel Messi. “Sabes que pasa, que ya ha ganado tantos que ya debe tener el armario gastado. Ya quemó todos los outfit”, contestó con un tono cómico.

Sobre ese trofeo, que premia al deportista más destacado de cada género, Putellas admitió que a pesar del paso de los meses, sigue sin creer que lo tiene en su vitrina personal: “A día de hoy sigo sin creerlo. Además, todo va muy rápido y solo pensas en el día de mañana”. Al ser una estatuilla codiciada, la jugadora del culé le dedicó esa gratificación a su padre, quien falleció hace diez años: “Cuando pasó me propuse dar un paso más en todo y esa energía que me da la utilizo cada día para ser mejor. Siento que mi padre me da energía, cuando hay momentos malos, me agarro a eso para seguir positiva”.

Alexia y Lionel Instagram

El conductor del segmento aprovechó el momento para consultarle sobre Kylian Mbappé, la figura de la selección de Francia, que le entregó el trofeo del Balón de Oro y estuvo en tratativas para ser jugador del Real Madrid, el clásico rival del Barcelona.

“El premio del Balón de Oro te lo dio Mbappé. Decime la verdad, ¿fuiste vos la que le convenciste para que no viniese al Real Madrid?”, le preguntó Motos y ella respondió con una sonrisa, en relación a la decisión del astro francés que decidió seguir vinculado al París Saint Germain: “Él ha decidido eso, y si él es feliz, yo estoy encantada de que se quede en París”.

Por último, destacó el avance de la rama femenina en el fútbol y alentó a que los medios de comunicación le den al público más información sobre los eventos: “Hace diez años jugábamos con 300 personas en el Camp Nou y después de la pandemia, hubo como un boom de la gente de ver un espectáculo o la adrenalina por salir que llenamos dos veces nuestra cancha, fue brutal. Necesitamos que se le de facilidad al público de saber cuándo juega cada equipo, ese acceso, hasta ahora, cuesta mucho”.