Quién es José Manuel Urcera: el piloto de motocross que se consagró en autos

El festejo de Urcera: el rionegrino, con Honda All New Civic y la asistencia del Laurraru Racing, fue un justo campeón

Es uno de los actores principales de la temporada automovilística argentina. Definió el título en dos de las tres categorías en las que participó en 2019: primero, en Centenario, Neuquén, aunque la contundencia de Agustín Canapino le impidió encumbrarse y cumplir el sueño de consagrarse en Turismo Carretera. El desquite llegó anteayer, en el autódromo de San Nicolás, en el Turismo Nacional, donde se calzó por primera vez una corona, quitándose un estigma que persigue a los pilotos que ofrecen signos de talento y medios económicos, pero que sufren cuando la gloria es esquiva. José Manuel Urcera (Honda All New Civic) se consagró luego de aplicar inteligencia para administrar la diferencia de puntos que dispuso en el mano a mano con Emanuel Moriatis (Ford Focus), rival en la pista y en la carrera por el título, aunque un amigo fuera de los trazados.

La relación fraternal quedó expuesta finalizada la competencia, en el abrazo sincero y las felicitaciones del derrotado en el parque cerrado; antes, exhibieron fiereza, como cuando batallaron a lo largo de casi un giro por la octava posición. Una demostración de respeto, porque viajaron al límite y sin fricciones ni roces. "No lo tomo como una revancha, si no como lo que es: un título", comentó Urcera, de 28 años, que desde la temporada pasada se sumó al Larrauri Racing y juntos le dieron forma a una estructura sólida: el auto Nº 9, después de una presentación opaca en La Pedrera, en San Luis, se subió al podio en la carrera siguiente en Toay, La Pampa, y ganó en la tercera fecha, en Villicum, San Juan.

"Fui aprendiendo de los errores que cometí como piloto en el pasado y también de los errores de elegir mal a la hora de armar un equipo de trabajo. En el TN tuve la suerte de conocer a Leo Larrauri y a su gente a fines del año pasado; conseguimos buenos resultados, nos mostramos fuertes desde que empezamos a trabajar y este año ganamos y nos mantuvimos primeros hasta pasada la mitad de la temporada. Después, los kilos de lastre impidió que el auto siga siendo competitivo, porque era rápido pero no a la velocidad de los autos de punta; igualmente, nos recuperamos para definir como punteros en San Nicolás. Los mecánicos se hicieron hinchas míos y eso siempre hace que todos pongamos un poquito más. En el TC, en la Copa de Oro, no tuvimos la contundencia del comienzo, no llegamos como me hubiera gustado a la definición y Canapino fue el que marcó el rumbo en esas cinco carreras", comenta Urcera, que declara con voz pausada, sin que las palabras se atropellen.

La relación con el deporte motor empezó a los 4 años y las motos encendieron la pasión. Una actividad demandante desde lo físico, a la que le dedicó sus años de adolescente. "Cuando corría en motocross vivía varios meses en los Estados Unidos, competía en el campeonato AMA. Acá hay buenos pilotos, pero el motocross no tiene el peso del automovilismo y no iba a poder vivir como profesional del motocross. Entonces, en 2010, cambié por los autos y descubrí las enormes diferencias. El motocross es muy exigente para el físico, le tenía que dedicar cinco días de la semana a los entrenamientos y en la cabeza tenés que entender que una vez al año te vas a lesionar, porque las caídas son fuertes. Y me cansé, porque en un auto rompés y en la moto te rompés. El cambio, al comienzo, me costó, pero en las últimas temporadas demostré que estoy asentado y por eso llegaron los resultados", le confió a la nacion, quien tiene una agenda ocupada, más allá del automovilismo: estudia administración de empresas, toma clases de inglés una vez por semana... "Me gusta, me nutre más allá de lo que elegiste estudiar. Te lleva la cabeza para otro lado, te saca de pensar siempre en el auto, en las carreras", afirma Manu.

El cómodo pasar económico de la familia, su padre Claudio es director de TSB, empresa de servicios petroleros que trabaja con las principales operadoras del sector, siempre se impuso como un sello que persiguió al piloto. La situación le provocaba enojos y reacciones desmedidas; optó por correrse de la escena, aunque no deja de dar esa batalla. "Sería como pensar que un tenista juega mejor porque la familia tiene una mejor posición económica que el rival. En el automovilismo profesional hay que reunir un presupuesto para subirse a un auto, pero eso no tiene nada que ver con que el auto vaya más rápido", relata, quien de lunes a jueves se entrena con un personal trainer, pero también una vez a la semana juega al fútbol, al tenis y se trepa a un karting. Después están las visitas al kinesiólogo, nutricionista, las horas en el simulador...

Desde hace un par de años, Urcera viaja a Europa y realiza una pretemporada junto al Campos Racing. "Voy a entrenarme, no de turista. Son 15 días en los que trabajo desde las 8 hasta las 17, no reniego porque es lo que me gusta. Son rutinas con las que intento ser mejor piloto, perfeccionarme. Este año me funcionó, el año pasado no tanto", explica quien logró su primer título y se entusiasma con nuevas coronas.

El cierre de calendario de 2019

El autódromo de Centenario, de Neuquén, será por segunda vez en 2019 el escenario que consagrará a un campeón del automovilismo argentino. Dos semanas atrás, Agustín Canapino obtuvo el tetracampeonato de TC; el domingo, entre Leonel Pernía (Renault Fluence) y Matías Rossi (Toyota Corolla), el Súper TC 2000 coronará al monarca de la temporada; el piloto de Tandil aventaja por siete puntos (170 a 163) e intentará festejar por primera vez en la categoría; Rossi lo hizo dos veces con Chevrolet (2006 y 2007, en TC2000) y en dos ocasiones con Toyota: 2011, cuando se denominaba TC2000, y en 2013, con la nueva denominación.

Por otra parte, en La Plata, las categorías menores de la ACTC, TC Mouras, TC Pista Mouras y la ascendente TC Pick Up, definirán el domingo a sus campeones de 2019.